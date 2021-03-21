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Korona Virüs 13-19 Mart illere göre koronavirüs vaka sayıları
Korona Virüs

13-19 Mart illere göre koronavirüs vaka sayıları

Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre son bir haftada en çok koronavirüs vakası görülen iller ile en az vaka görülen iller de netleşti. İşte 13-19 Mart illere göre koronavirüs vaka sayıları...

Yeniakit Publisher
2021-03-21 00:39:00 -
13-19 Mart illere göre koronavirüs vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

13-19 Mart en fazla ve en az vaka görülen iller

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu. Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

20 Mart koronavirüs vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 95 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 959’a yükseldi.

Bugün toplam 190 bin 129 test yapıldı. Semptom gösteren 958 kişiyle birlikte toplam 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi.

Bugün iyileşen 18 bin 815 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 807 bin 572’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 538 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8 olarak duyuruldu.

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