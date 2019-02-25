12’nci kattan düşen adamın cesedi, saatler sonra fark edildi Antalya’da emekli Mehmet B.

Antalya’da emekli Mehmet B. (64), iddiaya göre 12’nci kattaki evinin penceresinden düştü. Mehmet B.’nin cansız bedeniyse yaklaşık 5 saat sonrası site görevlileri tarafından fark edildi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sitedeki 13 katlı apartmanın 12’nci katında oturan Mehmet B., iddiaya göresabah saatlerinde eşini işe gönderdikten sonra henüz bilinmeyen bir sebeple pencereden düştü. Mehmet B., sitenin önündeki yeşillik alana düşerek hayatını kaybetti.Yakınlarının uzun süre ulaşamadığı Mehmet B. için durum site yönetimine bildirildi. Sitenin içerisinde yarama yapan görevliler saat 15.00 sıralarında yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarın üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Mehmet B’nin hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerine gelen polis, yakınlarının ifadesine başvurarak Mehmet B.’nin yaklaşık 300 bin liraya yakın borcunun olduğunu belirledi.Yapılan incelemenin ardından Mehmet B.’in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Morgu’na gönderildi.

Polisin, Mehmet B.’nin düşme ya da intihar ihtimali üzerindeki araştırması sürüyor.

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