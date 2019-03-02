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126 bin öğrenci "hukuk ve adaleti" seçti

"Hukuk ve adalet" dersini, bu eğitim yılında seçen öğrenci sayısı 126 bin oldu.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:51
126 bin öğrenci "hukuk ve adaleti" seçti

Öğrencilerde hukuk bilincinin geliştirilmesi, hak, özgürlük ve sorumluluklarının farkında, adil bireyler yetiştirilmesi amacıyla ortaöğretim müfredatına alınan "hukuk ve adalet" dersini, bu eğitim yılında 126 bin öğrenci seçti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Türkiye'de Adalete Daha İyi Erişim İçin Koruyucu Hukuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında, 2013-2014 eğitim yılından bu yana 6. ve 7. sınıflarda, 2017-2018 eğitim yılından itibaren de 8. sınıflarda seçmeli okutulan "hukuk ve adalet" dersine ilgi artıyor.

 

Bu dersi 2017-2018 eğitim döneminde 89 bin 82, 2018-2019 eğitim döneminde ise 126 bin 847 öğrenci tercih etti.

Öğrenciler, şikayet, tanıklık, dilekçe, dava ve itiraz hakkının işlendiği "hukuk ve adalet" dersinde, "mağdur" ve "suça sürüklenen" çocuklar, çocukların çalışması ve sosyal güvenliği ile aile içi şiddet ve okulda ihmal, istismar ve şiddet konularında bilgi sahibi oluyor.

Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilerle özel gereksinimli bireylere ilişkin "pozitif ayrımcılık" ve "mağdur hakları" gibi kavramların ele alındığı ders müfredatında, düşünce özgürlüğü, kişi dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, ailenin korunması ve çocuk hakları, özel hayatın gizliliği, tüketici hakkı gibi konulara özel önem veriliyor.

Evrensel hukuka ve çağdaş metodolojiye uygun olarak geçen yıl güncellenen Hukuk ve Adalet ders kitabı, "Yaşamımızda Hukuk ve Adalet", "Haklarımız ve Sorumluluklarımız", "Hukuki Sorunlarımız" ve "Hukuki Çözümlerimiz" olmak üzere 4 üniteden oluşuyor.

- Teori ve pratik bir arada

Tarihsel olayların yorum ve analizlerine de yer verilen ders kitabında, adli süreçler anlatılırken, öğrencilerin adalet kavramlarını ve uygulamalarını sıkılmadan öğrenmeleri için bulmaca ve anketlere de yer veriliyor.

Hukuk ve adalet dersi sadece teorik olarak verilmiyor, müfredat dahilinde okullara ilin cumhuriyet başsavcısı, başsavcı vekili, hakim ve savcıları da davet ediliyor.

Adliye saraylarına da giden öğrenciler, hem savcılık hem mahkeme alanlarında dersi uygulamalı görüyor, uygun duruşma salonlarını da ziyaret edip, hakim ve savcılarla sohbet etme imkanı buluyor.

- "Gelecek nesillere yatırım"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, öğrencilerin hukuk ve adalet dersine ilgisini değerlendirdi.

Binlerce öğrencinin dersi seçmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Gül, "Ağaç yaşken eğilir" düşüncesiyle gelecek nesillere adalet ve hukuk alanlarında önemli yatırım yapıldığını vurguladı.

Hukuk ve adalet bilincinin erken yaşlarda yerleştiğine dikkati çeken Gül, 6, 7, ve 8. sınıflarda eğitim alan öğrencilere bu dersi seçme çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:51
  1. Hukuk ve adalet dersi

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