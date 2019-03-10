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125 TL alışverişe BMW 318i Sedan kazanma şansı

Denizli Forum Çamlık AVM, bir talihli ziyaretçisine hayallerin otomobili BMW 318i Sedan hediye ediyor.

10 Mart 2019 Pazar 13:12
125 TL alışverişe BMW 318i Sedan kazanma şansı

Denizli Forum Çamlık AVM, bir talihli ziyaretçisine hayallerin otomobili BMW 318i Sedan hediye ediyor. 125 TL alışveriş yapan herkesin katılabileceği kampanya 4 Temmuza kadar devam edecek.


Denizlililerin buluşma noktası Forum Çamlık, bir talihli ziyaretçisine çekilişle BMW 318i Sedan hediye ediyor. 4 Mart-4 Temmuz tarihleri arasında Forum Çamlık’tan aynı gün içinde gerçekleştirilecek her 125 TL’lik alışverişin bir çekiliş hakkı kazandıracağı özel kampanyanın talihlisi, 13 Temmuz’da noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Forum Çamlık yetkilileri, alışveriş keyfini hayalindeki otomobille taçlandırmak isteyen herkesi, Forum Çamlık’a davet etti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 13:12
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