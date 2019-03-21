122 kaçak göçmen yakalandı, 17 organizatör tutuklandı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda 122 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadelede bir haftada Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, Çerkezköy, Ergene, Hayrabolu, Malkara ve Çorluolmak üzeretoplamda 7 ilçede çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda Pakistan, Afganistan, Özbekistan, İran, Cezayir, Bangladeş, Hindistan ve Nepal uyruklu toplam 122 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 17 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.