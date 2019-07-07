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121 yıllık Osmanlı yemini tekrar dillerde

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 121 yıl önce söylenen Ertuğrul Süvari Alayı’nın ‘Bismihu’ ile başlayan yemini, Geleneksel 2.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:23
121 yıllık Osmanlı yemini tekrar dillerde

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 121 yıl önce söylenen Ertuğrul Süvari Alayı’nın ‘Bismihu’ ile başlayan yemini, Geleneksel 2. Süvari Ertuğrul Alayı Yemin Töreni programında tekrar edildi.


Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han için önemli olan Ertuğrul Süvari Alayı, bundan 121 yıl önce Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi’ne gelerek ‘Bismihu’ ile başlayan yemini ediyordu. Söğüt’te düzenlenen program kapsamında da asırlar önce yemin eden askerlerin torunlarından oluşan yaklaşık 30 kişilik grup, Ertuğrul Alayı’nı temsilen yemin etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Geleneksel 2. Süvari Ertuğrul Alayı Yemin Töreni programı mehter takımının gösterisi ile başladı. Ardından tören alanında Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bir konuşma yaptı. Vali Şentürk, "Bugün tarihimizde çok özel bir anlamı olan Ertuğrul Alayı’nın yemin merasimi icrası noktasında yapılmış olan programın ikincisinde bulunuyoruz. Ertuğrul Alayı, Sultan Abdülhamid’in suikaste maruz kaldığı bir ortamda onu korumak üzere üzerine çullanmış olan bir ere ’evladım sen neredensin’ dendiğinde ’Söğüt’tenim’ padişahım dediği, vefanın, sadakatin timsali örnek bir hadisenin yaşandığı bir ortamda oluşturulmuştur. Sultan Abdülhamid Han’ın yakın muhafız alayını bu bölge insanından Afyon, Kütahya, Eskişehir, Bilecik ve Söğüt merkezli erlerden oluşturduğu muhafız alayının sembol toprakları temsil ettiği bir ortamda bir aradayız. Burada icra edilen programla muradınız ne diye sorarsanız, bir taraftan tarihimizi yad etmek, tarihimizden ders almak, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ortaya koymak onu pekiştirmektir" dedi.


Vali Şentürk’ün konuşmasının ardından temsili alayda bulunanlar Ertuğrul Alayı Yemini ettiler. Yeminin edilmesinden sonra program sona erdi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:23
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