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Oruç

12.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-05-12 07:52:00 -
12.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

اِنَّـمَٓا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۜ وَاللّٰهُ عِنْدَهُٓ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır; büyük mükâfat ise Allah’ın katındadır."

(Tegâbün Suresi - 15)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

"Helâl şeyler içerisinde Allah'a en sevimsiz geleni boşanmadır."

(Ebu Davûd, Talâk, 3)

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Yorumlar

kubilay.

bu ülkeyi soyup soğanların kamunun malını yetimin hakkını yiyenlerin,Allah belasını versin.
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