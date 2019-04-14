120 kahraman çocuk anısına 120 gül fidanı VAN (İHA) – Van’da, 1.

VAN (İHA) – Van’da, 1. Dünya Savaşı sırasında Hoy Cephesi’ndeki askerlere cephane taşıyan ve dönüş yolunda donarak şehit düşen "120 kahraman çocuk" anısına 120 gül fidanı dikildi.

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ın eşi Dilek Özfidan tarafından organize edilen ve Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan rütbeli personel ve güvenlik korucusu eş ve çocuklarının katılımıyla 120 kahraman çocuk anısına İl Jandarma Komutanlığının bahçesinde 120 gül fidanı dikildi.

120 filminin izletilmesinin ardından çocuklara karavanadan yemek ikramı yapıldı. Günün sonunda çocuklara oyuncak dağıtılarak hatıra fotoğrafı çektirildi.

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