0553 313 94 23

120 genç ‘Sevgi Treni’ ile Batman’a geldi

Batman Turizm Derneği ve Batman Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği tarafından Türkiye’nin dört bir yanından trenle kente gelen gençler kemençe ile karşılandı.

15 Şubat 2019 Cuma 14:33
120 genç ‘Sevgi Treni’ ile Batman’a geldi

Batman Turizm Derneği ve Batman Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği tarafından Türkiye’nin dört bir yanından trenle kente gelen gençler kemençe ile karşılandı.


Güney Ekspresi ile Batman’a gelen Gezen Tayfa grubu üyesi gençler, Hasankeyf’e bağlı Karaköy ve Saklıköy köylerindeki ilkokul öğrencilerine beraberlerinde getirdikleri kırtasiye ve giyim malzemelerini hediye edecek. Gezen Tayfa grubu adına konuşma yapan Gölge Kaya, “Bu proje için buraya gelen bütün gezgin arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizler genellikle üniversite okuyan kişiler ağırlıklı, Türkiye’yi otostop çekerek veya farklı seyahat yollarını kullanarak gezen arkadaşlarız. Anadolu’nun gerçekten sıkıntılarını gören arkadaşlarız. Gezdiğimiz ve seyahat etiğimiz sırada, sıkıntılarını gördüğümüz memleketimizde, eksiğini gördüğümüz yerlere kendimizce aramızda yardım ve istişare yaparak bu tür faaliyetleri ara sıra üstleniyoruz. Grubumuz Gezen Tayfa grubudur. 2017 yılında kuruldu. Dört yıldan bu yana sokak müziği yaparak Türkiye’yi dolaşıyorum. Gelen arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



Türkiye’nin dört bir yanından Batman’a geldiler


120 kişi olduklarını belirten Kaya, burada ve çevreden de gelecek arkadaşlarının olduğunu söyledi. Kaya, "Biz trenle buraya geldik Ankara’dan. Tren haricinde gelecek olanlar da var. Desteğe ihtiyacı olan bölgeye bu yardımı ulaştırmak adına bu etkinliği yaptık. Gezen Tayfa platformunda bulunan yönetici arkadaşlarımın desteği ile ve grup üyelerimizle ve arkadaşlarıyla bu sevgi yumağını büyüttük elimizden geldiği kadar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlar var şuanda gezgin olan arkadaşlarımız. Antalya’dan, İzmir’den, İstanbul’dan, Mersin’den, Kayseri’den, Diyarbakır’dan, Batman ve çevresinden, Karadeniz Bölgesi’nden bir sürü insan geldi buraya ve yardımlarını getirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum grubum adına” diye konuştu.



Çocuklara giyim ve kırtasiye yardımı getirildi


Gezen Tayfa grubunun ‘Sevgi Treni’ ile Batman’a gelişini kemençe ve yöresel şarkılar eşliğinde karşılayan Batman Doğal Yaşamı Koruma ve Doğa Sporları Derneği Başkanı ve aktivist Mehmet Emin Bulut, “Anadolu’nun sevgi yürekli, gönüllerini bu memlekete adamış olan muhabbet elçilerini Batman’da, Hasankeyf’te ağırlamaktan, burada karşılamaktan son derece mutluyuz. Gezgin Tayfası ve destek veren tüm STK’ları, tüm gençlik gruplarını, tüm bileşenlerimizi Batmanlılar adına, Anadolu’nun bu sevgi bağını Mezopotamya’nın sevgisi ile birleştiren değerli arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyoruz. Programımız da Batman’dan başlayacak, Hasankeyf’te Karaköy ve Saklıköy köylerinde okula giden çocukların okullarına katkı sunmak amacıyla kırtasiye ve giyim malzemesi getirildi. Bu sevgi dolu muhabbet elçilerini burada görmekten, Türkiye’nin en son hattı dediğimiz, Barış Manço’nun Kurtalan Ekspersi olarak tabir ettiği Güney Ekspresi’nde güzel, eğlenceli ve anlamlı bir yolculuk yaptılar. Bu sevgi yolcularına dünyanın tarih, kültür, doğa ve medeniyet beşiğine hoş geldiniz diyoruz” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:33
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
    1. 19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
    2. "31 Mart'taki virajı omuz omuza dönmek..
    3. CHP'den "Sokak Ekonomisi ve..
    4. SÜ Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana..
    5. Sevgililer Günü’nün hediyesi akıllı..
    6. NBA All Star 2019 ne zaman NBA All..
    7. Türkiye Engelliler Meclisine Doğru..
    8. Faruk Yaman’ın acı günü
    9. Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik, 2004..
    10. Eskişehir’de AK Parti adayının seçim..
    11. Emekli Emniyet Amirinin oğlu kalp..
    12. THY’den ortaklık iddialarına yalanlama
    13. Adana’da spor sorunları masaya..
    14. Görme engelliler şablonlu oy pusulası..
    15. Öğrencilerden velilere “duyarlılık”..
    16. Yıldız Holding, sürdürülebilirlik..
    17. Kardeş şehir Ardino’dan Nilüfer’e..
    18. "2023'e kadar tüm atık suları..
    19. Kastamonu Belediyesi’nden Devlet..
    20. Zeybekci iddialı: "10 Numara projeler..
    21. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:..
    22. 120 genç ‘Sevgi Treni’ ile Batman’a..
    23. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak..
    24. Aktaş: “Minibüsçülerin meselelerini..
    25. Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5..
    26. "Avrupa'da Müslüman olmak zor"
    27. Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    28. Uçuruma yuvarlanan traktörden..
    29. "Vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak..
    30. Bayburt Belediyesi’nden dolmuşlarla..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz