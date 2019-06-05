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120 bin Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

05 Haziran 2019 Çarşamba 09:20
120 bin Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

KUDÜS (AA) – İşgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinde yaşayan 120 bin Filistinli bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Bayram namazını Mescid-i Aksa'da ede etmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan Filistinliler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Mescid-i Aksa'nın da içerisinde yer aldığı "Eski Şehir" sokaklarında namaz saatine yakın yoğunluk daha da arttı.

Bayramlıklarını giyen Filistinli çocukların da aileleriyle birlikte bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya geldiği görüldü.

Her zaman olduğu gibi erkekler bayram namazını Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ve avlusunda, kadınlar ise Kubbetu's Sahra ve avlusunda kıldı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde mülteci konumunda bulunan Afrika asıllı yüzlerce Müslüman da bayram namazını Harem-i Şerif'te kıldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 120 bin Müslüman bayram namazını Aksa'da eda etti.

- Hutbede Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın önemine vurgu yapıldı

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Mescid-i Aksa’da okuduğu bayram hutbesinde, Filistinlilerin ramazan ayından sonra da Harem-i Şerif’e gelmeye devam etmesini beklediğini söyledi.

Filistinlilerin kutsal camilerini, şehirleri olan Kudüs'ü ve kutsal topraklarını savunduğunu dile getiren Hüseyin, İsrail polisinin pazar günü Kudüs’ün işgalinin 52’nci yıl dönümü münasebetiyle fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya polis eşliğinde girişine izin vermesini ve ardından tepki gösteren Müslümanlara saldırmasını kınadı.

Şeyh Hüseyin, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın Hazreti Muhammed’in İsra ve Miraç durağı olduğuna dikkati çekerek, İslam dünyasının parçalanmışlığının bu mukaddes toprakların “işgal devleti İsrail’in” zulmüne maruz kalmasının yolunu açtığını vurguladı.

Namazdan sonra Kubbetu’s Sahra’nın ön tarafındaki merdivenlerde tekbir getiren bir gurup Filistinli aktivist de açtıkları devasa pankartla ABD'nin desteğiyle 25-26 Haziran’da Bahreyn'de “Filistin” için düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına tepki gösterdi.

Açılan pankartta “Kudüs’ün satılık olmadığı” vurgulanırken, “Kahrolsun Filistin davasını tasfiye etmeyi planlayan Bahreyn çalıştayı” şeklindeki ifade dikkat çekti.

Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Şevval hilalinin görülmediğini dolayısıyla ramazan ayının 30’a tamamlanacağını ve çarşamba gününün ramazan bayramının ilk günü olduğunu duyurmuştu.

- İsrail Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişine izin vermiyor

İsrail yönetimi, bu yılki ramazan ayında Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinli kadınlara yaş sınırlaması getirmezken, erkeklerde ise 12 yaş altı ve 40 yaş üstü olan kişilerin geçişine izin vermişti.

Ramazan ayının sona ermesinin ardından kısıtlı da olsa Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişine izin veren uygulama dünden itibaren sona erdi.

İzinlerin kaldırılması nedeniyle Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler bir bayramı daha Mescid-i Aksa'da geçirme özlemiyle yaşadı.

Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat eme hürriyeti bulunuyor.

Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 09:20
  1. Filistin
  2. İsrail
  3. işgal altındaki Doğu Kudüs
  4. Mescid-i Aksa

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