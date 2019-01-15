12 yıldır kuş cennetinin gönüllü tanıtımını yapıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 12 yıldır Ramsar Sözleşmesi ile korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin tanıtımını yapan makine mühendisi Ömer Çetiner, binlerce masa ve duvar takvimi yaptırarak yurt içinde ve dışında ücretsiz olarak dağıtıyor.

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanlığını da yapan Çetiner, kuş cenneti ve çevresinden çektiği resimlerden oluşan ve tüm masraflarını kendisinin üstlendiği 3 bin adet masa ve 1500 adet duvar takvimi yaptırdı.

Çetiner, başta Almanya ve Hollanda'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere takvimlerinin dağıtımını yurt içinde ve dışında sürdürüyor.

Aynı zamanda göle adını veren Mucur ilçesi Seyfe köyünde doğup büyüyen Çetiner, doğduğu toprakların değerini tanıtmanın kendisine huzur verdiğini ifade ediyor.

Bu yıl yaptırdığı takvimlerin tanıtımını dernek binasında düzenlediği toplantıyla yapan Çetiner, 2008'den bu yana içinde kuş cennetinden farklı görsellerin yer aldığı takvimleri ücretsiz bastırdığını söyledi.

Ekonomik şartların güçleşmesi nedeniyle daha önce 4 bin olan masa takvimi sayısını 3 bine düşürdüğünü ve 1500 adet de duvar takvimi bastırdığını anlatan Çetiner, şöyle konuştu:

"2008 yılından bu yana sadece Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin yer aldığı fotoğraflarla tanıtım yapıyorum. Bu yıl sadece ilk sayfayı değiştirdim. Yine Seyfe ağırlıklı oldu. Bu sene küçük karelerin olduğu yerlerde Kırşehir'in tarihi ve kültürel mekanlarına yer verdim. Bu da takvime ayrı bir önem ve güzellik kattı. Bu sene 12'nci yıl. Tek yöreye ve tek kişiye ait fotoğrafların yer aldığı bir takvim. Dünyada bunun benzerinin olmadığını düşünüyorum."

Son 3 yıldır Kırşehir Valiliği ile fuar tanıtımları için çalışma yaptıklarını vurgulayan Çetiner, "Türkiye'nin farklı yerlerindeki fuarlarda kullanılmak üzere duvar takvimi de yapıyoruz. Derneğimiz ve Valiliğimizin logosu var. Bu da Kırşehir'in tanıtımına ayrı bir güzellik katıyor. Daha önce Aşık Paşa'yı, Cacabey Medresesi'ni ve Ahi Evran Camisi'ni koyuyordum. Bu yıl jeotermal özelliğimizi vurgulamak için termal bir fotoğrafımızı da koyduk." dedi.

Maddi durumu el verdiği sürece ücretsiz tanıtımlara devam edeceğini dile getiren Çetiner, şöyle devam etti:

"12 yıl uzun bir süre. İnşallah şartlarımız devam ederse biz de bu tanıtım serisini devam ettiririz. Maddi ve manevi olarak yoruyor. Zaman zaman takvim yapmayı sona erdireyim diye düşünüyorum. Ama dostlarımızın, vatandaşlarımızın aralık ve ocak aylarında 'Takvimlerimiz nerede kaldı, yine güzel fotoğraflar var mı?' diye sormaları benim bu takvim serisini devam ettirmeme neden oluyor, gayretimi artırıyor, yorgunluğumu alıyor. Yurt dışından, Türkiye'nin farklı illerinden ve Kırşehir'den takvimlere büyük bir rağbet var. Şartlarım uyduğu sürece Seyfe Gölü'nü tanıtmak için takvim yapmaya devam edeceğim. Bu çalışmamı Seyfe köyünde doğup büyümemin ve doğayı sevmemin bir bedeli olarak görüyorum."