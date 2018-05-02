12 yaşındaki Shadi İsrail zindanında

Filistin halkını şiddet, baskı ve öldürmenin yanı sıra hukuksuz kararlarıyla yok etmeye çalışan Siyonistlerin, pervazsızlığı bitmiyor...

Filistinlilerin hayatını alt üst eden katil İsrail’in bir çocuğun hayatını nasıl mahvettiğini annesi Farehan Farrah, İtalya’da katıldığı bir konferansta anlattı. Oğlu Shadi’nin 3,5 yıl önce okuldan eve dönerken arkadaşlarıyla otobüs durağında sohbet ettiğini aktaran Farrah, çocukların Yahudi yerleşimciler tarafından yakılarak öldürülen Muhammed Ebu Kadir ve İsrailliler tarafından vurulan başka bir arkadaşlarından bahsettiklerini ifade etti. Çocuklar konuşurken Yahudi yerleşimcilerden birinin onları duyup polisi aradığını belirten Farrah, daha sonra polisin gelip oğlunu götürdüğünü kaydetti.

ÇOK KÖTÜ İŞKENCELER YAPILDI

12 yaşındaki oğlunun “terör şüphelisi” olarak gözaltına alındığını dile getiren Farrah, “Shadi’nin ilk mahkemeye çıktığı gün, kefalet ücretini ödememize rağmen hakim, prosedürü değiştirip oğlumu serbest bırakmayacaklarını söyledi. Bize, 12 yaşında da olsa hakkında dava açılacağını söylediler. Shadi, 1 yıl gözaltında tutulduktan sonra 3 yıl ceza verildi ve hapiste tutulduğu zamanı cezasından düşmediler bile” diye konuştu.

Shadi’nin sorgu sürecinde de çok kötü muamele gördüğünü anlatan Farrah, “Shadi, 6 günlük sorgu süreci boyunca çok kötü muamelelere, işkenceye maruz kaldı. Onu çıplak bir şekilde ekstra soğuk odalarda tuttular. Çok sevdiği saçlarını da kazıdılar. Özgüvenini yok etmek için herşeyi yaptılar” dedi.

OĞLUM UMUTLA GELMİŞTİ

Cezasının açıklandığı gün Shadi’nin eve dönme hayaliyle mahkeme salonuna geldiğini kaydeden Farrah, “Mahkeme günü, oğlum ne olduğunun bile farkında değildi. Hakim, cezasının 3 yıl hapis yatmak olduğunu söyleyince Shadi resmen şoke oldu, ‘Hakim delirmiş olmalı, ben daha 12 yaşındayım, sadece bir çocuğum bunu nasıl yapabilirler’ diye haykırdı. O gün eve döneceğini sanmıştı” ifadelerini kullandı.

1 yıl gözaltı, 2.5 yılı hapis cezası olmak üzere 3.5 yıldır İsrail hapishanesinde olan Shadi Farrah, şu anda 15 yaşına girmiş durumda. Eğer İsrail bir bahaneyle cezasını uzatmazsa 6 ay sonra özgürlüğüne kavuşacak.

Oğlunun 6 ay daha hapis cezasının kaldığını dile getiren Farrah, “Bir olay olursa, oğlumun cezasını 4-5 yıl daha uzatacaklarını söylediler. Genelde bunu yapıyorlar. İftirayla tutukluların cezalarını 5 yıl daha uzatıyorlar. Kimse İsrail hapishanelerinden tahliye edilmesi gereken günde çıkamıyor” dedi.