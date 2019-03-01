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12 yaşındaki Hazal’ın ağır uykusu polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi

Pendik’de 12 yaşındaki Hazal A.

01 Mart 2019 Cuma 09:25
12 yaşındaki Hazal’ın ağır uykusu polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi

Pendik’de 12 yaşındaki Hazal A. evde uyuyakalınca bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Hazal A.’nın ağır uykusu nedeniyle anne Refika B. kızına bir şey oldu endişesiyle polis ve itfaiyeye ihbarda bulundu. İtfaiye merdivenle üçüncü kata ulaşıp cama vurunca, küçük kız uyandı. Anne ise kızına sarılıp gözyaşı döktü.


Olay, dün gece saat 21.00 sularında meydana geldi. Pendik Batı Mahallesi’nde 4 katlı binanın 3. katında annesi ile yaşayan Hazal A. okuldan geldikten sonra dersine çalışıp uykuya daldı. Anne Refika B. iş görüşmesinden dönünce kızına ulaşamadı. Kapıyı defalarca çalan anne, kızına ulaşamayınca telefonla aramaya başladı. Ancak telefonu da kız açmayınca durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen üçüncü kata merdiven uzattı. İtfaiye eri cama vurmaya başladı. İtfaiyenin cama vurmasıyla 12 yaşındaki kız uyandı. Cama gelen kıza annesi sitem etti. Ardından anne koşarak eve geldi ve kızına sarılıp ağladı.


İtfaiye ekipleri Hazal’a nasihatte bulunurken, gözyaşları içinde korku dolu anları anlatan anneRefika B., "Sosyal hizmetler çalışmamızı söylüyor bayan olarak 12 yaşında çocuk büyümüşçalışabilirsin diyorlar ama ben burada bunu ilk kez iş için çalışmak için gittiğim için gördüm. Bunun acısını gördüm yani yetkililere sesleniyorum yalnız olan bayanlara biraz daha hassas davransınlar. İlk önce kapıya geldim zile bastım kapıyı açmadı ne yapacağımı bilemedim aklıma ilk önce belediye geldi. Belediyemiz de sağolsun hemen polisi aradı polisler geldi akabinde itfaiye geldi çok iyi insanlar kapıyı açtılar" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:25
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