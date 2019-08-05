0553 313 94 23

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Gaziantep’te 12 yaşındaki çocuk yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:50
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Gaziantep’te 12 yaşındaki çocuk yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.



Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede düzenlenen Horoz ailesinin düğününe katılan bazı kişiler pompalı tüfekler ve tabancalarla havaya ateş açtı. Düğüne katılan Hüseyin Cennet, oyun oynadığı sırada vücuduna kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan talihsiz çocuk, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Cennet, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Jandarma, maganda kurşunuyla ölen Cennet’in katil zanlısının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkunç işkenceler! Guantanamo gerçekleri gün yüzüne çıkıyor
    1. Korkunç işkenceler! Guantanamo..
    2. Denizli’deki fabrika yangına kontrol..
    3. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran:..
    4. Sudan'da geçiş döneminin detayları
    5. Hidayet Türkoğlu'ndan sert tepki:..
    6. Devriye atan YPG/PKK'lı teröristlere..
    7. Pakistan açıkladı: Hindistan Keşmir'de..
    8. Rize'deki sağanakta bir kişi kayboldu
    9. 12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla..
    10. Irak Petrol Bakanlığından yalanlama
    11. Antalya’da çaldı, Muğla’da yakalandı
    12. Rize’de 1 kişi sel sularına kapılarak..
    13. İran'dan ABD'ye başsağlığı
    14. AB, Sudan'daki anlaşmayı olumlu..
    15. Çiftlikten kaçan yarış atları şehirler..
    16. Kepsut’ta ev yangını
    17. Rize’nin Salarha beldesinde yoğun..
    18. Irak’ta 15 mahkum ceza evinden kaçtı
    19. Mardin’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2019
    21. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm..
    22. İran'ın el koyduğu gemi bakın hangi..
    23. HDP Mardin il başkanı gözaltına alındı
    24. Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğun..
    25. Rize’de şiddetli sağanak yağış
    26. Denizli'de korkutan yangın! Patlamalar..
    27. Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA hakemlerine..
    28. ÖSYM Başkanı YKS tercihleri için..
    29. Antalya'da çaldığı otomobille Muğla'da..
    30. Otomobillerin çarptığı 3 safkan Arap..
    Davutoğlu tepki gösterdi: Herkesin ortak mülkiyetidir
    Davutoğlu tepki gösterdi: Herkesin ortak mülkiyetidir
    ABD'nin Teksas eyaletinde katliam! Onlarca ölü ve yaralı var
    ABD'nin Teksas eyaletinde katliam! Onlarca ölü ve yaralı var
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat çeken zamanlama
    İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat çeken zamanlama

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!
    Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!