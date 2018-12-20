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12 yaşındaki Emirhan'ı 'Mavi Balina' mı öldürdü?

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 12 yaşındaki Emirhan odasında atletlerden yaptığı ip ile doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken küçük çocuğun ölümünün Mavi Balina oyunu ile ilgili olup olmadığı inceleniyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 08:28
12 yaşındaki Emirhan'ı 'Mavi Balina' mı öldürdü?

Olay, akşam saatlerinde Osmaniye Mahallesi Sümer Sokakta evlerinde meydana geldi. Gazi İlk okulu 7'nci sınıf öğrencisi Emirhan B.'den bir süre haber alamayan ailesi çocuklarının odasına girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Emirhan B.'yi birbirine bağladığı atletlerini ip haline getirerek doğalgaz borusuna asılı halde bulan aile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontolde Emirhan B.'nın yaşamını yitirdiği belirlenince, aile sinir krizi geçirdi. Çocuğun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Bilgisayarı inceleniyor

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Emirhan B.'nin uzun süre bilgisayar oyunu oynadığı için ailesiyle sık sık tartışma yaşadığını belirledi. Polis olayın 'Mavi Balina oyunu ile ilgili olup olmadığını incelemek üzere bilgisayarına el koydu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 08:28
  1. Osmaniye
  2. mavi balina
  3. oyun
  4. emirhan

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