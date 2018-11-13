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12 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Adana’da yaşayan 12 yaşındaki Hasan Efe Ege apartmanın 8. katından aşağı düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

13 Kasım 2018 Salı 06:34
12 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Adana'da 12 yaşındaki Hasan Efe Ege feci şekilde can verdi. 

Olay,  merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8’inci katında evlerinden henüz bilinmeyen bir nedenle düşen Hasan Efe Ege, ağır yaralandı. Durumu fark eden baba Hasan ve anne Makbule Ege, 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 06:34
  1. Adana
  2. çocuk
  3. ölüm

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