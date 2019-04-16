İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve SİNETOP öğrenci topluluğu tarafından organize edilen 12. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı.

Festivalin açılış töreni Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 12. Kısa Film Festivali’ne uluslararası kategoride 42 ülkeden 326 film, ulusal kategoride ise 212 film olmak üzere 500’ü aşkın eser başvuruda bulundu.

“Mısralarla Es” adlı mini konserle başlayan açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Fatma Nisan ve Doç. Dr. Mevlüt Akyol, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik,festivalin jüri üyeleri Prof. Dr. Serdar Öztürk, Prof. Dr. Hale Künüçen, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Künüçen, Zeynep Keçeci, Kamil Çevikalp, Sadi Çilingir, Elife Çilingir, Kıvanç Terzioğlu, Sidar Serdar Karakaş, Rıza Oylum, Sayım Çınar ve Ebru Özyurt’un yanı sıra akademik personel ile öğrenciler katıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal açılış konuşmasında sinemanın farklı duygulara seslenen, bileşik bir sanat dalı olduğu vurguladı ve şöyle konuştu: “Sanatçıların, bilim adamlarının, tarihçilerin ve akademisyenlerin, hepimizin anlatmak istediği ama bir yerde eksik bıraktığı bazı şeyler vardı. Sinema, bu eksik kalan şeyleri kapatmak için bütün sanatları ilmi, kültürü, tarihi ve hepsini bir araya toplayan bileşik, kültür ve medeniyet algısı oluşturan ve insanlığın kadim birikimi ile mevcut yaşam tarzını birleştiren çok güçlü etkili bir sanattır.”

12. Kısa Film Festivali ile sanata katkıda bulunmak istediklerini belirten Önal sözlerine şunları ekledi: “Üniversitelerde pek çok şey üretiyoruz. Sanatsal, kültürel etkinliklerimiz var. Sanatçılarımız bunları sinemada damıtılmış bir şekilde bir araya getirerek insanlığın ve medeniyetin ihtiyacı olarak sunmaya çalışıyor. Bu yönüyle sinema takdire şayan bir sanat etkinliğidir. Biz de bu 12’ncisini düzenlediğimiz kısa film festivalimiz ile bu sanata 12 yıldır katkıda bulunmak istiyoruz.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay konuşmasında 12’ncisi düzenlenen festivalin gelenekselleştiğini belirterek, “İletişim fakültemiz ve öğrenci topluluğumuz ile birlikte 12’ncisini gerçekleştirdiğimiz uluslararası kısa film festivali artık gelenekselleşti. Aslında bu kısa film festivali hem İletişim Fakültesinden hem de yeni açtığımız Radyo Televizyon ve Sinema Bölümümüzden daha önce başlamış olan bir süreç ama şimdi tam yerini buldu. 12’ncisini yaptığımız kısa film festivalinin uzun yıllar Türkiye’ye ses getirecek, damga vuracak bir festival olarak devam etmesini gönülden diliyorum. Emeği geçen tüm hocalarımıza, öğrencilerimize ama en başta misafir jüri üyelerimize hepsine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Açılış programının sonunda Ayşen Gruda ve Aytaç Arman hatırasına kısa bir dinleti gerçekleştirildi. Program İletişim Fakültesi tanıtım filminin gösterilmesiyle sona erdi.