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"12. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali"

Elazığ'da "12. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali"nin açılış galası yapıldı - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları:- "Her yıl daha da büyüyen, gelişen, geliştikçe güzelleşen bu festival Elazığ insanının sanata verdiği değerin en iyi göstergesidir"

24 Nisan 2019 Çarşamba 01:23
"12. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "12. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali"nin açılış galası gerçekleştirildi.

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından bir otelde düzenlenen festivalin açılış galası çok sayıda sinema, dizi ve tiyatro oyuncusunun katılımıyla yapıldı.

Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, açılışta yaptığı konuşmada, büyük şehirlerde festival yapmanın Elazığ gibi doğu şehirlerinde festival yapmaktan daha kolay olduğunu ifade ederek, festivale katılan sanatçılara teşekkür etti.

Gül, "Elazığ ölçeğinde böyle geniş kapsamlı bir festival düzenlendiği için emek verenlere teşekkür ediyorum. Diğer önemli olan konu da bu festival kapsamında 9 bine yakın öğrencimiz ve bu çocuklar, genellikle ilçelerde olan çocuklar belki de bu festival ile ilk defa bir sinema filmini izlemiş olacaklar. Bu açıdan ben festivali çok önemli buluyorum." diye konuştu.

- "Bu festival Elazığ insanının sanata verdiği değerin en iyi göstergesidir"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da kadim bir kültüre sahip olan Elazığ'ın kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği önem ve değerle her zaman adından söz ettiren bir şehir olduğunu dile getirdi.

Bu tür faaliyetlerin kentin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu aktaran Şerifoğulları, "Kültür ve sanatın en önemli merkezi olan Harput'ta yüz yıllar boyunca bir çok bilim adamı, şair ve edebiyatçı yetişmiştir. Elazığ bu kültür ve sanat etkinlikleri ile geçmişini en iyi şekilde yad eden bir şehir özelliğine sahiptir. Her yıl daha da büyüyen, gelişen, geliştikçe güzelleşen bu festival, Elazığ insanının sanata verdiği değerin en iyi göstergesidir." dedi.

- İbrahim Tatlıses'e onur ödülü

Çayda çıra oyununun sergilendiği festivalde, çeşitli sinevizyon gösterimleri yer aldı.

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Tatlıses'in canlı yayın bağlantısı ile katıldığı açılış galasına Serpil Tamur, Ayşe Kökçü Mete, Kadir Doğulu, Bekir Aksoy, Ezel Akay, Serhan Çeliker, Fatih Doğan, Didem Taslan, Sevcan Yaşar, Tayfun Sav, Zilan Duru ile çocuk sanatçılar Esat Polar Güler ve Zeynep Ilgın Çelik de katıldı.

Festival kapsamında İbrahim Tatlıses, Serpil Tamur ve Ayşe Kökçe Mete'ye onur ödülü verildi.

İbrahim Tatlıses, canlı yayın bağlantısı ile yaptığı konuşmada, kendisine verilen ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tatlıses'in onur ödülünü sanatçının torunu Mert Tatlıses aldı.

Sanatçı Serpil Tamur, festivale katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Sanat hayatında 56. yılını geride bıraktığını anlatan Tamur, "Sanırım bir 10 yıl daha bu şekilde devam ederim. Yaşınız kaç olursa olsun aldığınız en ufak bir ödül bile sizi başka bir yerlere taşımaya yetiyor. Bunun için gerçekten teşekkür ediyorum. Bize kucak açtınız, sevginizi gösterdiniz. 56 yılımın ödülü evimin en güzel köşesinde yer alacaktır." diye konuştu.

Ayşe Kökçü Mete ise almış olduğu ödülün kendisi için büyük anlam ifade ettiğini aktararak, "Köklerim Elazığlı, dedelerimiz Orta Asya'dan gelip Elazığ'a yerleşmiş. İlk defa görme şansım oldu, çok güzel bir şehir, maalesef az kalacağım. Ben de tiyatro ve sanatta 43. yılımı kutluyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutlu oldum, herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festivale katılan diğer sanatçılara ise plaket verildi.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 01:23
  1. Elazığ
  2. İbrahim Tatlıses
  3. onur ödülü
  4. sanatçı
  5. Uluslararası Çayda Çıra Film ve Sanat Festivali

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