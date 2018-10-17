TSK'dan Metina'ya hava harekatı! 12 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı düzenlendi vesilahlı 12 terörist etkisiz hale getirildi.17 Ekim 2018 Çarşamba 16:36
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 12 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.
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