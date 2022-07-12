12 Temmuz 1912: ‘Halaskar Subaylar’ İsimli Cuntanın Parlamentoya Muhtıra Vermesi

12 Temmuz 1912’de, Millet Meclisi’nin kırkıncı genel kurul toplantısının birinci oturumunda Meclis Başkanı Halil Bey, gündem dışı olarak söz almış ve bütün milletvekillerine şu açıklamayı yapmıştı: Yüce Meclis’e çok önemli bir konuyu sunacağım. Son derece dikkatle dinlemenizi bilhassa rica ederim. Dün akşam Meclis-i Mebusan’dan ayrılıp evime gittiğim zaman orada açık bir mektubun bırakılmış olduğunu öğrendim. Evdekiler, bunun bir subay tarafından getirildiğini söylediler.





(Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey)

Mektubun sureti şudur: Meclis-i Mebusan Reisi Halil Bey’e, Gerek İttihad ve Terakki çevrelerinde, gerek Millet Meclisi zemininde vatan için hiç de hayırlı olmayan bir sürü kötü ve tehlikeli gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Bunlara ilave olarak bu defa padişah katında da girişmiş bulunduğunuz bir takım teşebbüsleriniz ve entrikalarınız grubumuzca yakından izlenmektedir.





(Halaskar Subaylar Grubu)

Bunların hepsini bildiğimiz ve büyük bir cezaya layık gördüğümüz halde ,elimizi pis kanlarınızla lekelenmeyi arzu etmediğimiz için sizlere hatırlatmayı gerekli görüyoruz. Milletle birlikte bütün ordunun başta gelen haklı isteklerinden en önemlisini teşkil eden şey, bugünkü Millet Meclisi’nin ve daha doğrusu Fındıklı Kulüp ve Tiyatrosu’nun bir an önce feshedilmesidir. Buna engel olmayacağınızı ve hatta isteklerimizi derhal gerçekleştirmeye çalışacağınızı kırk sekiz saat içinde belirtmez ve ispat etmezseniz bizler, üzerimize düşen vatan vazifesini tamamıyla yerine getireceğiz. Bunu size şimdiden haber veriyoruz. Şurası da bilinmelidir ki kendilerinde hiçbir değer ve meziyet görmediğimiz şahıslara hitap etmekten kendimizi arınmış saymaktayız. Halaskar Subaylar Grubu.” (Menteşe,1986:199)

12 Temmuz 2018: Adnan Oktar’a Operasyon Yapılması

İstanbul Polisi “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar ve 106'sı kadın 234 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Polisten kaçmaya çalışan Oktar kovalamaca sonucu Sarıyer'de yakalandı. Ayrıca, Oktar Babauna ve Didem Ürer de gözaltına alındı.







Şüphelilerle ilgili dosyada “Siyasi ve askeri casusluk” ile “Reşit olmayanla cinsel ilişki” suçlamalarının da bulunduğu 31 ayrı suç maddesinin bulunması dikkat çekti. Oktar’ın tüm mal varlıklarına el konuldu, şirketlerinin tamamına da kayyum atandı.





12 Temmuz 2019: Rusyadan S-400’lerin Gelmesi

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara’daki Mürted Hava Meydanı'na intikali başladı.







12 Temmuz 2019: Gazeteci Yazar, Mehmed Şevket Eygi’nin Vefatı

Gazeteci, yazar, Mehmed Şevket Eygi, 86 yaşında hayatını kaybetti.



