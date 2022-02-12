12 Şubat 1971: Cumhurbaşkanı Sunay’ın Görev Süresinin Uzatılması Anlaşması

Cumhurbaşkanı Sunay Eskişehir’de kuvvet komutanlarıyla bir araya gelerek gizli bir anlaşma yapmıştı. “Eskişehir anlaşmasına göre Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın süresinin bir yıl daha uzatılması kararlaştırılmıştı.”(Arcayürek,1985:333)

Cuntacı Generaller planı daha sonra yeniden elden geçirirler. Buna göre; Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın da görev süresi üç yıl uzatılacaktı.” (Yalçın,Yurdakul,2000:228)

Nitekim bir süre sonra Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın görev süresinin üç yıl daha uzatılması teklifi Meclis’e geldi, “Sunay’ın görev süresi uzatılmazsa darbe yapılacak’ fısıltıları yayılmaya başladı.‘Sunay’ın görev süresinin uzatılma formülü aslında Muhsin Batur’a aitti.” (Kemal,1974:96)

Çünkü Batur “Cumhurbaşkanlığı konusunda zatıalilerinizin hizmet süresinin uzatılması Silahlı Kuvvetlerin kesin tercihidir”(Batur,1985:408) şeklinde kendi görüşünü Silahlı Kuvvetlerin görüşü olarak Cevdet Sunay’a sunmuştu.Batur, bu formül için bizzat kulis yapıyor, Ecevit’i arayarak “Sunay’ın görev süresinin uzatılmasına karşı çıkan CHP’liler ile görüşmeyi teklif ediyor, Ecevit’ten ‘Milli Birlik ve Senato Grubuna tesir etme ricasını alıyordu.” (Batur,1985:425)





12 Şubat 2002: İran'da yolcu uçağının düşmesi

İran havayollarına ait Tupolev Tu-154 tipi bir yolcu uçağı inişe geçtiği sırada Hürremabad'da (İran) düştü: 119 kişi öldü.







12 Şubat 1920: Maraş'ın düşman işgalinden kurtulması

Fransız İşgal Kuvvetleri Komutanı General Kerret, elindeki tüm teknik imkâna ve silaha rağmen Türkleri yenemeyeceğini anladı. 11 Şubat gecesi, sahte bir saldırı planı hazırladıktan sonra çekilme kararı aldı. Gece çekiliş sırasında ses çıkarmaması için atların ayaklarına keçe bağlanılması emrini veren General Kerret, soğuğa, açlığa rağmen elindeki kıt kanat imkanlarla savaşan Maraşlılara karşı yenilgiyi kabul etti.





11 Şubat saat 3 buçuk sıralarında askerlerinin bir bölümünü şehirde bırakan General Kerret yanına aldığı 2 bin kişilik Ermeni grubuyla birlikte şehirden çıktı. Fransız askerlerinin Kışlayı ateşe verdikleri haberini alan Arslan Bey, Maraş’ın düşman işgalinden kurtulduğunu anladı.

11 Şubat 1920 sabahında Maraş’ta Türk milleti büyük bir zafer kazandı. Fransızlar, Agop Hırlakyan gibi birçok Ermeni ileri gelenine bile haber vermeden şehri terk edip gittiler. Arslan Bey’in emri ile geride kalan Fransız askerlerine ve Ermenilere iyi davranıldı, hiçbir surette kötü davranılmasına müsaade edilmedi.