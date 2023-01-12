12 Ocak 1678: Şeyhülislâm Minkârîzâde Yahyâ Efendi'nin vefatı

Tam ismi Minkârîzâde Yahyâ b. ‘Umer b. ‘Alî el-‘Alâ’î olan Yahyâ Efendi 1609 senesinde İstanbul’da doğdu. Aziz Mahmud Hüdâî’den 1628 Kur’ân dersleri alarak başladığı eğitimini ikmâl ettikten sonra Şeyhülislâm Hocazâde Es‘ad Efendi’den 1625 mülâzemet aldı.







Ardından çeşitli medreselerde müderris olarak vazife yaptı. Mekke, Kahire ve İstanbul kadılıkları yapan Yahyâ Efendi 1662 senesinde Rumeli kazaskeri oldu. Bu görevini yürütürken 1662 senesinde şeyhülislâm olarak tayin edildi. On bir sene civarı şeyhülislâmlık görevi yapan Yahyâ Efendi felç olması sebebiyle 1674 senesinde emekliye ayrıldı.



Tefsîr, fıkıh, mantık ve kelam alanında eserler telif eden Şeyhülislâm Minkârîzâde Yahyâ Efendi 1678 senesinde vefât etti.