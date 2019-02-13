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12. nesil Toyota Corolla'nın tanıtımı yapıldı

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:00
12. nesil Toyota Corolla'nın tanıtımı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 12. nesil yeni Toyota Corolla'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne dünyada 46 milyondan fazla tercih edilen Corolla'nın 12. nesli, Kayseri Toyota Plaza Aksoy'da düzenlenen törenle tanıtıldı.

Toyota Plaza Aksoy Genel Müdürü Faruk Aksoy, açılış öncesi yaptığı konuşmada, bunun uzun zamandır gerek kendilerinin gerekse müşterilerinin sabırsızlıkla beklediği bir an olduğunu söyledi.

Bu bekleyişin ardından artık hibrit versiyonu ile Türkiye'de üretilen yeni Corolla'ları yarından itibaren tutkunlarına teslim etmeye başlayacaklarını belirten Aksoy, şöyle devam etti:

"Dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Corolla, şimdi daha çok gösterişli ve dikkat çekici bir görünüm kazandı. Yeni Corolla hem dış tasarımı hem de lüks ve konforlu kabini ile segmentinde standartları yeniden belirleyecek. Yeni Corolla'nın hibrit versiyonunda standart olarak sunduğumuz en gelişmiş güvenlik sistemlerini içeren Toyota Safety Sense, kaza yapma ihtimalini en aza indirirken, yüksek teknolojisiyle hem sürücüler hem de yayalar için güven veriyor. Uzun zamandır Corolla tutkunlarının merakla beklediği elektrikli açılabilir sunroof da 12. nesil Corolla ile birlikte sizlerle buluşuyor."

Dünya üzerinde Toyota markalı 13 milyonu aşan hibrit otomobilin trafikte olduğunu anımsatan Aksoy, yeni Corolla ile her binek modellerinin bir hibrit versiyonunun bulunduğunu ve marka olarak 2020 yılı için planladıkları bu durumu Türkiye'de 2019'da gerçekleştirdiklerini anlattı.

Konuşmanın ardından Aksoy, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç ile davetliler, yeni Toyota Corolla'nın örtüsünü kaldırarak tanıtımını gerçekleştirdi.


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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:00
  1. kayseri
  2. tanıtım
  3. Toyata Corolla

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