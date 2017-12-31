12 milyon konut sahibi heyecanlı! İmar barışı bu hafta

Başbakan Binali Yıldırım’ın, ‘’Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun, bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası’’ açıklamasının ardında yatan gerçekleri dikkate alan bakanlık yetkilileri soruna kökten çözüm bulmak için harekete geçmiş durumda. Başbakan Yıldırım’ın ısrarla ‘İmar barışı’ olarak tanımladığı sürecin en önemli ayağı mevcut durumun hak sahiplerinin lehine tescil etmesi olarak ortaya çıkacak. Ancak kentsel dönüşüm kapsamında binasını yenilemek isteyenler olursa, bununla ilgili gereken bütün imar izinlerinin süreci işleyecek ve sonuçta depreme dayanıklı konutlar imal edilecek.

ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Düzenlemenin 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsaması bekleniyor. Masada olan taslaklar arasında öne çıkan ise şöyle: Yapı kayıt belgesi alınmasıyla imar açısından ekstra bir hak sağlanmayacak. Ancak, ceza davaları tüm sonuçları ile düşecek. Yıkım kararları ve idari para cezaları iptal edilecek.

HER ŞEY KAYIT ALTINDA OLACAK

İmar barışıyla devletin vergi kayıplarının engellenmesi, arsa vasfından alınan emlak vergisinin yapı vasfından alınmaya başlanması öngörülüyor. Buna göre, Hazine arazisi üzerindeki kaçak ve kat mülkiyetine geçen yapıların alım satım işleri yasallık kazanacak.

Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yapı kayıt belgesi bedeli Ziraat Bankası’na yatırılacak. Son başvuru tarihi olarak 31 Aralık 2018 belirlendi. Ancak, Bakanlar Kurulu bu süreyi bir yıl uzatabilecek. İmar barışı konusundaki yasal düzenleme 3 maddeden oluşacak. Maddelerden birincisi yapı kayıt sistemini, ikincisi kentsel dönüşüm finansmanını, üçüncüsü yapı denetimini düzenliyor.

GELİR NASIL KULLANILACAK?

İmar barışından beklenen gelir için iki senaryo hazırlandı. İlk senaryoya göre Yapı Kayıt Belgesi ve kat mülkiyeti başvurusu için toplam 48.6 milyar, ikinci senaryoda ise 68.6 milyar gelir hedefi konuldu. Gelirin kullanılacağı alanlarla ilgili bakanlık yetkilileri şu değerlendirmeyi yaptı: “Riskli alanlardaki dönüşümde kamulaştırma, proje bedelleri ve belediyelere faizsiz 3 yıl sonra geri ödemeli kredi olarak kullandırılacak. Yerel yönetimlerle bir araya gelip düzenlemeyi anlatacağız.”

