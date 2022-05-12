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Korona Virüs 12 Mayıs verileri açıklandı! İşte vaka sayısı
Korona Virüs

12 Mayıs verileri açıklandı! İşte vaka sayısı

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 1778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 21:48:00 -
12 Mayıs verileri açıklandı! İşte vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 1778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıkladı.

Tabloya göre, son 24 saatte 135 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 1778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1816 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 606 bin 278 doza çıktı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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