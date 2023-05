12 Mayıs 1985: Mutasvvıf Muhammed Nurullah Seyda El Cezeri'nin vefatı

Muhammed Nurullah Seyda, 1948 yılında Şırnak ilinin Cizre ilçesinde dünyaya geldi. Babası, aynı zamanda mürşidi olan Şeyh Muhammed Said Efendidir.







Muhammed Nurullah Seyda henüz on beş yaşında iken Molla Camii isimli nahiv kitabını tamamlayıp ders verebilecek seviyeye ulaşmıştır. Nurullah Efendi, o dönemde Cizre’ye gelen turistlerle konuşmak için bir yıl ders alarak İngilizceyi öğrenmiştir. Tekrar medrese eğitimine dönen Nurullah Efendi, geriye kalan şer’i ilimleri de tamamlayarak babasının halifelerinden Şeyh Fahreddin Efendiden ilim icazetini alır. Nurullah Efendi, her zaman babası Şeyh Seyda Hz.lerinin terbiyesinde yetişmiştir. Tarikat icazetini babasından almıştır.







Nurullah Efendi, babasının vefatından bir sene sonra irşad makamına geçmiştir. Şeyh Muhammed Nurullah Seyda, babası gibi halkı irşada çağırmış, köyleri gezip sohbet eder ve dargın insanların ailelerin hatta büyük aşiretlerin barışmalarına vesile olurdu. Halka, anlayabilecekleri bir dille ve son derece yumuşak bir üslupla hitap ederdi. O da, babası Şeyh Seyda Hz.leri gibi ilim ver takva üzerinde önemle dururdu. Nurullah Efendi, asrın imkânlarını, halkı irşad etmek için kullanan birisiydi. Oldukça faal olması sebebiyle de, halk tarafından sevilen, sayılan ve takdir edilen biriydi.







Nurullah Efendi 1985 yılının Mayıs ayında Nusaybin-Kızıltepe karayolunda elim bir trafik kazası geçirerek rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. Kabri, babası Şeyh Seyda Hz.lerinin medfun bulunduğu kubbede ve onun yanına defnedilmiştir.