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12 Mart Muhtırası'nın 48. yılı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "27 Mayıs'la başlayıp 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam eden 'düşük yoğunluklu darbe rejimi' özlemi, iktidarı bir kısım muhteris maceracıya teslim ederken Türkiye'nin ve milletimizin geleceğine suikast anlamı taşımıştır"

12 Mart 2019 Salı 14:56
12 Mart Muhtırası'nın 48. yılı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "27 Mayıs'la başlayıp 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam eden 'düşük yoğunluklu darbe rejimi' özlemi, iktidarı bir kısım muhteris maceracıya teslim ederken Türkiye'nin ve milletimizin geleceğine suikast anlamı taşımıştır." dedi.

Şentop, 12 Mart Muhtırası'nın 48. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, köklü bir seçim ve parlamento geçmişine sahip Türk siyasal sisteminde demokrasinin istenilen ölçüde oturmamasının temel nedeninin, belli aralıklarla yapılan olağan dışı müdahaleler olduğunu belirtti.

Milli iradeyi gasp etme amacı taşıyan tüm bu müdahalelerin sonucunun, siyasi ve ekonomik anlamda tam bir bunalım olduğunu ifade eden Şentop, "27 Mayıs'la başlayıp 15 Temmuz darbe girişimine kadar devam eden bu 'düşük yoğunluklu darbe rejimi' özlemi, bir kısım muhteris maceracıya iktidarı teslim ederken, Türkiye'nin ve milletimizin geleceğine suikast anlamı taşımıştır. 12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha hatırlama ve üzerinde düşünme fırsatı bulduğumuz bu menhus darbecilik geleneğinin en önemli hususiyetlerinden biri de kökü dışarıda bir yapıda olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve idarecileri, ne zaman devletin ve milletin lehine bir işe teşebbüs etse kökü dışarıda ve ülkesine yabancılaşmış güruhu karşısında bulduğunu vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Son olarak 15 Temmuz'da Türkiye'ye kasteden bu darbeci güruhun, bu toprakların ruhuna, varlığına, geleceğine düşman olduklarını yaşadıklarımız açıkça göstermektedir. Siyasete ve seçilmiş hükümetlere yönelik her olağandışı müdahalenin yıl dönümü, demokrasimizi ve milli iradeyi korumak hususunda ne denli kararlı olduğumuzu ifade etmek için bir vesiledir. Bu düşüncelerle demokratik işleyiş hususunda milletimizin ve kurumlarımızın ne denli şuurlu olduğunu görmekten memnuniyet duymanın yanında başta 15 Temmuz olmak üzere bütün müdahaleleri şiddetle telin ediyorum."


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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:56
  1. 12 Mart Muhtırası
  2. 15 Temmuz
  3. milli irade
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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