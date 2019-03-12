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12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Van’ın Çaldıran ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 15:24
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Van’ın Çaldıran ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.


Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulunun konferans salonunda düzenlenen programa Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, kamu kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Mehmet Akif Ersoy’un, Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin verdiği mücadele ve tarihe geçen inanılmaz başarısını ortaya koyarak vatanına sahip çıktığını belirterek, “Mehmet Akif Ersoy, eşsiz mısralarla tarihimizi ölümsüzleştirmiştir. Mehmet Akif, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yazdığı mısralarla belirtmiştir. Milletimizin kahraman destanı olan İstiklal Marşı, bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Mehmet Akif Ersoy’u anma gününde ve İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünün 98. yıldönümünü kutluyor, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte istiklal kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyorum” dedi.


Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Binici ise, “İstiklal Marşı; ifade ettiği derin anlamlar, şiir kalitesi, bayrağımızla ve tarihimizle olan ahengi bakımından yeryüzündeki diğer milli marşlardan üstün bir konumdadır. Onun bu üstünlüğü, yüreği vatan ve istiklal sevgisiyle dopdolu bir şairin milletin ruhunda makes bulan derin ıstırabın tercümanı olmasından ileri gelir. Bu nedenledir ki İstiklal Marşı, milli mücadelenin bütün heybetini ve canlılığını başarıyla yansıtan yegâne örnektir. İstiklal Marşımız, yurdumuzun düşman işgaline uğradığı felaket günlerinde hazırlandı. Saldırgan düşmana karşı Anadolu’da tutuşan heyecanı alevlendirecek; vatan sevgisini ve inancı canlı tutacak bir marşın hazırlanması düşüncesi, Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü’den geldi. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı, Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük savaşını ölümsüzleştiren, Türk milletini ortak düşünce ve değerler düzleminde buluşturan eşsiz bir yapıttır. Akif tarafından yazılıp milletimize armağan edilen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından sahnelenen skecin ardından program; şiirlerin okunması ve koro halinde şarkıların seslendirilmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:24
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