12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Selahattin İmam Hatip Ortaokulunca, Bulanık Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın yazılışı hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından, Vali Selahattin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Uğurlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Şiirlerin okunması, slayt ve oratoryo gösterisinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Hacı Arslan Uzan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.