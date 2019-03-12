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12 Mart İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Hakkâri’de İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 12:41
12 Mart İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Hakkâri’de İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.


Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa; Vali İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, vali yardımcıları Mustafa Pala, İdris Koç, Mustafa Duruk ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Vali İdris Akbıyık günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Vali Akbıyık, “Bugün yüce milletimizin bekası, millî birlik ve beraberliğinin genel ifadesi olan İstiklâl Marşımızın kabulünün 98. yılını kutlamanın büyük onurunu yaşamaktayız. Vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin kendisini esir etmek isteyen güçlere karşı topyekûn verdiği bir savaş ile ulusal benliğini kurtardığı ve bağımsızlığa olan tutkusunu destanlaştırdığı istiklal mücadelemiz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un muhteşem mısralarıyla ebedîleşmiştir. Yüce Türk milletinin hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğinin haykırışı olan İstiklal Marşımız; gerektiğinde birlik ve beraberlik ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığının en büyük göstergesi olmuştur. Yüksek ahlakı, örnek kişiliği, mücadele azmi, millet sevgisi ve bağımsızlık aşkı ile Mehmet Akif Ersoy, milletimizin gönlünde adeta taht kurmuştur. Maneviyatı, edebiyatı ve duyguları İstiklal Marşımızda en güzel şekilde harmanlayan milli şairimiz kişiliği ve dizeleri ile ülkemizi geleceğe birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde taşımamıza büyük katkı sağlamaktadır. İstiklâl Marşı’nı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve bu çerçevede değerlendirmemiz gerekmektedir. ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırmasın’ diye temennide bulunan Mehmet Akif Ersoy, bu sözleriyle o yıllarda verilen çetin mücadelelere ve insanüstü gayretlere işaret etmiştir. Milli mücadelenin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. Bugün üzerimize düşen en büyük görev, geçmişte gösterilen çabaların anlam ve öneminin bilincine vararak atalarımızın emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak, cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır. Bu duygular içerisinde; İstiklâl Marşımızın kabulünün yıldönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.


İstiklâl Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı sunumun ardından öğretmenler tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünü anlatan video gösterimi izlendi.


Ardından İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen "İstiklâl Marşı’nı En Güzel Okuma" yarışmasında birinci olan öğrenci, İstiklal Marşı’nın 10 katısını okudu. Daha sonra Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, öğretmenlerin müzik dinletisi ve Vali Akbıyık’ın etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenleri tebrik etmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:41
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