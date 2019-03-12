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12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Muş’un Varto ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

12 Mart 2019 Salı 12:33
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

Muş’un Varto ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.


Gümgüm İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından Varto Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program; saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Gümgüm İlkokulundan görevli sınıf öğretmeni Gülbeyaz Şahin Güneri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından kürsüye çıkan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Şair Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ sözünü hatırlatarak konuşmasına başladı. Kaçmaz, "Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi ülkemizde birlik ve beraberliğin simgesi olan İstiklal Marşımızın ruhunu ve özünü yaşarız. Üstadın dediği gibi, Rabbim inşallah bu ülkeye bir daha İstiklal Marşı yazdırmaz. İstiklal Marşımızın kabulünü coşkulu bir şekilde kutladık. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programına da tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.


Şiirlerin okunduğu program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.


Programa, Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:33
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