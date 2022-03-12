12 Mart 1956: Hâce Muhammed Lutfî ( Alvarlı Efe Hazretleri ) nin Vefatı

Hâce Muhammed LUTFÎ (Alvarlı Efe Hazretleri) 1868 tarihinde Erzurum’un Hasankale’ye bağlı Kındığı Köyü’nde dünyaya gelmiştir.

Pederleri Hâce Hüseyin Efendi, vâlideleriSeyyideHadîce Hanım’dır. Tahsilini başta pederi olmak üzere devrinin şöhretli âlimlerinden tamamlayarak mücâzen Hasankale’nin Sivaslı Câmii’ne imam olmuştur.

Aynı yıl pederleri ile birlikte Bitlis’e giderek Hâce Muhammed Pîr-i Küfrevî Hazretleri’nin huzuruyla müşerref olmuş seçkin bir halifesi olarak Hasankale’ye dönmüşlerdir.

Buradan Erzurum’un Dinarkom Köyü’ne gitmiş ve orada 1. Cihan Harbi’ne kadar kalmıştır. Bilahare vazifesini Yavi Nahiyesi’ne, oradan da anavatanı olan Hasankale’ye nakletmiştir. Kendisine teklif edilen Hasankale Müftülüğünü kabul etmemiş, Alvar Köyü halkının istirhâmı üzerine oraya giderek bu köyde yirmi dört sene vazife yapmıştır.

939 yılında tedavi için Erzurum’a gelmiş, Mehdi Efendi Mahallesi’nde ikamet etmiştir. 90 senelik ömrünü insanlığa ve İslâmiyet’e adayan Efe Hazretleri 12 Mart 1956 tarihinde ebedî âleme intikal etmiş ve nâş-ı şerifi Alvar Köyü’nde pederleri Hâce Hüseyin Efendi Hazretleri yanında sırlanmıştır.

12 Mart 1971: 12 Mart Darbesi ile Generallerin Hükümeti Devirmesi

Dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç“Her kötülüğün başı politikacılardır. Hepsi haindir” (Dursun,2000:123) görüşüne sahip bir şahıstı.

Haşhaş üretimiyle ilgili Türkiye’den istediğini alamayan ABD, Türkiye’de Darbe şartlarını önce olgunlaştırmış, şimdi de kendi yörüngesine çevirmiştir. Bütün bu gelişmeleri bilgi olarak değil sadece bir kulis olarak duyan Başbakan Demirel ise bir şeyler olduğunu sezinlemekte ancak gerçeği bir türlü öğrenememektedir. Radyoda 13.00 haberlerinde muhtırayı yayınlayan komutanlar 15:30’da tekrar Genelkurmay’da buluşup gelişmeleri gözlemeye başlarlar.

12 Mart Muhtırası Mecliste okununca birkaç kişi dışında herkes darbeye boyun eğmişti. Bozbeyli, o tarihi ana şöyle şahitlik eder: Meclis’te 12 Mart muhtıra metnini başkan okuyordu.Hasan Korkmazcan ayağa kalktı ve “Anayasaya aykırı bir uygulama yapıyorsunuz” diye bağırdı. Arkasından bir arkadaş daha gitti. (Bozbeyli,2009:334)

Bunun ardından Demirel kabineyi toplar. Hükümet akşam 17:20’de istifa eder. Muhtıradan sonra Hükümet kanadında yaşananları ise Orhan Oğuz şöyle anlatıyor: Bir müddet sonra Başbakan geldi. Bakanlar Kurulu toplantısı başladı. Başbakan muhtıra metnini bir kez daha okuttu. Sonra sırayla herkesin fikrini sordu. Sual, “Ne yapacağız?” idi. Bazı bakanlar çok kati ve kökten bir çözüm önerdi: Bu muhtırayı veren komutanları emekliye ayıralım. (Oğuz,2004:234)

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, yıllar sonra bir beyanatında “CIA altımızı oydu” diyerek, 12 Mart Darbesinin arkasında Amerika Gizli Haber Alma Teşkilâtı’nın bulunduğunu ihsas edecekti. (Akdoğan,2011:169 )

12 Mart aslında Demirel’e ve çevre’ye karşı bir muhtıra değil, ordunun belli bir kanadının diğer kanadına verdiği bir muhtıraydı. Karpat, 12 Mart’ı şöyle analiz eder:1971'deki olaylar, bütün bu güçlerin yeni bir senteze yöneldiğini göstermektedir. Demirel'in askeri baskı karşısında istifa etmesi ve liderlik etmede başarısız oluşu da bunun göstergesidir.(Karpat, 2007:110)

(….)1971, tamamen ordunun üst kademelerindeki çekişmelerden doğmuştur. Ortada normal yollarla seçilmiş bir hükümet vardı. (Karpat,2008:420)

Başbakan Demirel sonraki yıllarda sorulan sorulara “MİT bana darbeyi haber vermedi” (Arcayürek,1989:89) şeklinde cevap vermiştir ısrarla.





12 Mart 2021: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Reform Paketini Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Reform çalışmasının özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. Reel ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz.





12 Mart 1921: İstiklal Marşı'nın milli marş olarak, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi

1921 yılında yapılan yarışmaya 724 eser katılmış fakat Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı eser, 12 Mart 1921'de TBMM'de İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.

Bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir.