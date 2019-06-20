0553 313 94 23

12 kişinin öldüğü tekne faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Bodrum açıklarında batan mülteci teknesinde 3’ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:37
12 kişinin öldüğü tekne faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Bodrum açıklarında batan mülteci teknesinde 3’ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Yaşanan olayla ilgili operasyon başlatan jandarma ekipleri yasadışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla 9 kişiyi gözaltına aldı.


17 Haziran Pazartesi sabahı Muğla’nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmek için 6 metrelik tekneye 43 kişi binmişti. Akyarlar sahilinden denize açılan tekne Turgutreis Hüseyin burnu açıklarında batmıştı. Sahil Güvenlik ekipleri denizden 31 kişiyi canlı çıkarmış, 3’ü çocuk 12 kişinin ise denizde cesedine ulaşmıştı.



9 kişi gözaltına alındı


Mültecilerin ölümünün ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı sağ kurtulan mültecilerden aldıkları ifadeler doğrultusunda operasyon başlattı. Yapılan araştırmalarda kurtarılan 31 göçmen arasından bulunan Filistin uyruklu bir kişinin teknede kaptan olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucunda mültecilerin kaldıkları oteli bulan ekipler güvenlik kameralarını izleyerek mültecileri alan aracı belirledi. Mültecilerin denize açıldıkları sahilde arama yapan jandarma ekipleri Suriyeli bir şahsa ait çanta ve içerisinde akaryakıt fişleri buldu. Araç plakasının yazdığı akaryakıt fişinden yola çıkan ekipler ilk olarak insan tacirlerinin yakıt aldıkları istasyonun güvenlik kameralarını inceledi. Araca yakıt alan kişiyle sahilde buldukları kişinin aynı şahıs olduğunu tespit eden ekipler, aracın gittiği güzergahtaki şehir polis kameralarını inceleyerek şahsın nereye gittiğini belirledi. Yaptıkları soruşturma sonrasından 3’ü Türk, 1’i Irak, 4’ü Suriyeli, 1 Filistinli toplam 9 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin ise halen arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin bugün sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Öte yandan, göçmen kaçakçılığı olayında kullanıldığı tespit edilen 6 adet araçtan 2’sine el koyan jandarma ekiplerinin 4 aracı ise aradığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kafkas Üniversitesi’nde, “Aşıklık Geleneği” söyleyişi ve dinletisi
    1. Kafkas Üniversitesi’nde, “Aşıklık..
    2. Hanımeli Osmanlı Sokağı esnaf tedirgin
    3. Erdoğan: "Merhum Cemal Kaşıkçı..
    4. Hal Köprülü Kavşak yeşilleniyor
    5. Dünya starları İstanbul yaz..
    6. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    7. Naksan ihracatta rüştünü ispatladı
    8. "Türkiye bizim için çok iyi bir seçim"
    9. Erdoğan: "Uluslararası hukukun verdiği..
    10. Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada..
    11. Yozgat-Ankara-Samsun Karayolu trafiğe..
    12. İhracat şampiyonları listesine 155..
    13. Kursiyerlerin eserleri görücüye çıktı
    14. Büyükbaş fiyatları son 10 yılda yüzde..
    15. Türkiye-İran hudut güvenliği..
    16. Şanlıurfa’da 6 kişinin öldüğü kavgayla..
    17. Turkcell’e Londra’da iki ödül
    18. Mariana’ydı, “Meryem” oldu
    19. Esenyurt’ta üretiyor dünyaya..
    20. Su kanalına giren otomobil 85 metre..
    21. Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine..
    22. İki markada yaz kampanyası
    23. Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler..
    24. Egea Gençler Kupası Eskişehir'de
    25. Okul gıdası logosunun detayları belli..
    26. Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat
    27. Sokakları dans ederek temizliyor
    28. Dikkat çeken uyarı: Yeni aldığınız..
    29. İran'ın ABD'ye ait İHA'yı düşürmesi
    30. Karşıyaka’da sanat salondan sokağa..
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!