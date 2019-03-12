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"12. İstanbul Tüketici Ödülleri"

AA muhabiri Uğur Aslanhan, "Yazılı Basın Tüketici Ödülleri" kategorisinde "En Çok Haber Ödülü"ne layık görüldü

12 Mart 2019 Salı 15:20
"12. İstanbul Tüketici Ödülleri"

İSTANBUL (AA) - 12. İstanbul Tüketici Ödülleri'nde AA muhabiri Uğur Aslanhan, "En Çok Haber Ödülü"ne layık görüldü.

Cemal Reşit Rey konser salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, vatandaşların uygun fiyatlı ürün satın almaları için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Baraçlı, "İstanbul'da 50 noktada satılan ürünlerde fiyatlarla ilgili dengelemeyi sağlayarak enflasyonla topyekün mücadelede yerli ve milli üretim anlayışı içerisinde vatandaş odaklı bir hizmeti de o noktalarda sunmuş oluyoruz. Bunları yaparken Tüketici Hakları Zabıta Birimimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerimiz arasında en önemli birimlerimizden bir tanesidir." dedi.

Törende "Bilinçli Tüketici Ödülleri" Adem Kaya, Sümeyha Selin Duman ve İlker Balçık'a verilirken, "Müşteri Memnuniyetini İlke Edinen Firma/Esnaf Ödülleri"ni Uygun Bebe Mağazacılık, İmge İhracat İthalat Dahili Ticaret firmaları aldı. Esnaf Ödülü'ne de Dinçer Keskin ve ortakları (Yayla Kahvaltı Pınarı) alırken, Gelenekleri Yaşatma Ödülü'ne Vefa Bozacısı layık görüldü.

Bilimsel Çalışma Ödülleri kategorisinde Tez/makale Ödülüne Dr. Yakup Güzel (Gıda Sektöründe Helal Sertifikalı Ürünlerin Tüketici Tercih ve Davranışlarına Olan Etkisi / Türkiye-İngiltere Karşılaştırması) ve Kitap Ödülü'ne Feray Fırıncıoğulları (Tüketici İşlemlerinde Şahsi Teminatlar) layık görüldü. Tüketici Özel Ödülleri'nde Sosyal Sorumluluk Ödülü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Klinikleri Koordinatörlüğüne (Liselerde Tüketici Hakları Konulu Seminerler), Proje Ödülü Esenler Belediyesine (Gençlerin Bilmesi Gereken 100 Bilinçli Tüketici Kuralı) verildi.

Radyo-TV Program Ödüllerinde, TV Program Ödülünü, Para Dedektifi (CNN Türk - Cem Seymen), En İyi Haber Ödülünü Benel Hızarcı (NTV Haber Merkezi) ve En Çok Haber Ödülünü Ülke TV Haber Merkezi kazandı.

Yazılı Basın Tüketici Ödülleri Kategorisinde de "En Çok Haber Ödülü"nü Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Uğur Aslanhan alırken, Köşe Yazısı Ödülü'ne Bilal Emin Turan (Posta Gazetesi) ve En İyi Haber Ödülü'ne de Canan Eraslan (Türkiye Gazetesi) layık görüldü.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:20
  1. Hayri Baraçlı
  2. İbb
  3. Uğur Aslanhan
  4. zabıta

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