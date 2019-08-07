0553 313 94 23

12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını iddia eden İngiliz turistten şaşırtan açıklama

İsrailli 12 kişinin tecavüzüne uğradığını öne süren İngiliz kadın, Kıbrıs Rum polisinin şikayetini geri çekmesi için kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:34
12 İsraillinin tecavüzüne uğradığını iddia eden İngiliz turistten şaşırtan açıklama

İsrailli 12 kişinin tecavüzüne uğradığını öne süren İngiliz kadın, Kıbrıs Rum polisinin şikayetini geri çekmesi için kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.


19 yaşındaki İngiliz turist, Güney Kıbrıs Rum kesiminde bir eğlence merkezinde 12 İsrailli erkeğin tecavüzüne uğradığını iddia ederek polise suç duyurusunda bulunmuştu. İngiliz turist, “Kıbrıs Rum polisi şikayetimi geri çekmem için beni tehdit etti” dedi. Kadın tehdit sonrası sorgusunda, gençlerle kendi isteği ile birlikte olduğunu söyleyerek ifadesini değiştirmek zorunda kaldığını öne sürdü.



“Zorla itiraf ettirdiler”


Avukatı aracılığı ile yeniden açıklama yapan İngiliz kadın, Güney Kıbrıs Rum polisini İsrailli gençleri aklamak ve şikayetini geri çekmesi için kendisini tehdit etmekle suçladı. İngiliz basınına konuşan turistin avukatı, müvekkilinin ifadesinin tehdit ve baskı altında alındığını öne sürdü. İngiliz turistin kız arkadaşına yazdığı mektupta, “Başka bir şeyi imzalamamı istediler. Ben de anneme fotoğraf atmak istedim ama polisler yüzüme karşı bağırdı ve telefonumu aldı. Avukatım olmadan imza atmayacağım dedim. Sonra beni tutukladılar” dediği iddia edildi.


İngiliz turist, daha önceki ifadesinde gece kulübünde tanıştığı İsrailli gencin kendisini otele götürdükten sonra odada saklanan diğer arkadaşları tarafından tecavüze uğradığını söylemişti. Geçtiğimiz hafta yapılan duruşmada hakim, İngiliz kadına “Yalanın yüzünden boş yere 12 kişiyi gözaltına almak zorunda kaldık” demişti.



Gençler İsrail’de kutlamayla karşılandı


Güney Kıbrıs ile İsrail arasında diplomatik gerginliğe neden olan olayda mahkemenin serbest bırakması sonrası İsrail’e dönen 12 genç, Ben Gurion Havaalanı’nda kutlamalarla karşılandı. Havaalanında kutlama yapan gruptakiler “Yaşasın İsrail halkı” sloganları attı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:34
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir sergi
    1. Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir..
    2. Bakan Hulusi Akar'dan önemli görüşme..
    3. Kayıtlar 19 Ağustos’ta
    4. ASELSAN'dan yeni ortaklık! İmzalar tamam
    5. Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız,..
    6. Mermer işletmelerindeki sorunlar..
    7. 80 kişilik işe 600 kişi başvurdu
    8. MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK’lı..
    9. EYT ne oldu? Mansur Yavaş Emeklilikte..
    10. Makarna ihracatına fason darbesi
    11. Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle..
    12. Babacan Holding'ten Kurban Bayramı..
    13. Twitter paylaşımları yüzünden işinden..
    14. Dündar: “Mahallelerimize en güzel..
    15. Rağbet küçükbaş hayvana
    16. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Men..
    17. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    18. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    19. Akar: "ABD'li müttefiklerimizle..
    20. İçişleri Bakanlığı: "2019’un ilk 7..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”