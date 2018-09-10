12 imamlar orucu nasıl tutulur? Muharrem orucu nasıl tutulur?

Muharrem ayının birinci günü Hicri Yılbaşı olarak kabul edilmekte. Bu yıl Muharrem ayının birinci günü 11 Eylül Salı günü idrak edilecek. Muharrem’in 10. günü yani Aşure 20 Eylül 2018 Perşembe gününe denk gelmekte. Peki Alevi vatandaşlar Muharrem orucunu nasıl tutar? Muharrem orucu nedir? 12 imamlar orucu nasıl tutulur?

"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak bilinen yani "Allah'ın ayı Muharrem" İlahi bereket ve feyzin, bolluğun ayıdır. Bu ay aynı zamanda Alevilerin matem ayı olarak bilinir. Bütün Aleviler için yas ayıdır. Aleviler, Muharrem ayında kimi yerlerde 10, kimi yerlerde de 12 gün oruç tutarlar. 10 Ekim 680'de Kerbela'da Yezit tarafından öldürülen İmam Hüseyin ve 71 kişi için tutulan oruç aslında bir yas ibadetidir ve İmam Hüseyin şahsında bütün mazlumlara adanır.

Muharrem Orucu nasıl tutulur?

Kurban Bayramının 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20. günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç başlar. Niyet edildikten sonra gün doğumu ile gün batımı arasındaki sürede hiç bir şey yenilmez ve içilmez. Gün batımı ile iftar açılır.

Oruc süresince (12 gün boyunca) düğün,nişan,sünnet ve benzer törenler/etkinlikler yapılmaz, kurban kesilmez, et yenilmez, Kerbela Şehitleri'nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez (Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, çay,kahve,meşrubat,meyve suyu,ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır). Muharrem orucunun on ikinci gününden sonra ise On iki İmamlar 'in ve bu yolda şehit olan bütün canların anısına on iki çeşit/veya daha fazla gıdadan oluşan Aşure Çorbası pişirilerek o yılki Muharrem Orucu noktalanır.

Aleviler Muharrem orucu tutarken neler yapmaz?

-Su içilmez (Ancak hoşaf, ayran vb. sulu gıdalar alınabilir ama bardakla, tasla kafaya dikilerek içilmez, kaşık kullanılarak içilir.)

-Çamaşır yıkanmaz.

-Tıraş olunmaz.

-Sigara, içki içilmez.

-Hayvan kesilmez, et yenilmez.

-Soğan-sarımsak-yumurta yenilmez

-Ağaç kesilmez.

-Böcek öldürülmez.

-Kokulu maddeler koklanmaz.

-Cinsel ilişki olmaz. (Oruç açıldıktan sonra da)

-Süslenilmez.

-Aynaya bakılmaz.

-Türkü söylenmez.

-Oyun oynanmaz.

-Düğün olmaz.