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12 ilde FETÖ operasyonu! 17 muvazzaf asker gözaltında

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı verilen 21 askerden 17'si, Şırnak merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

16 Ekim 2018 Salı 16:28
12 ilde FETÖ operasyonu! 17 muvazzaf asker gözaltında

Şırnak merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 17 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen şahıslara yönelik 21 asker hakkında yakalama kararı verildi.

4 asker yakalanmaya çalışılıyor

Kararın ardından aralarında Çorum, Diyarbakır, Ankara, Mersin, Elazığ ve Van'ın da yer aldığı 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda bir teğmen, 13 astsubay ve 3 uzman çavuş gözaltına alındı.

Diğer 4 askerin yakalanmasına çalışılırken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:28
  1. Van
  2. Mersin
  3. Elazığ
  4. Diyarbakır
  5. Çorum
  6. Ankara
  7. FETÖ/PDY
  8. muvazzaf asker
  9. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı
  10. FETÖ
  11. mahrem imam

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