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12 ilde FETÖ operasyonu! 18 asker hakkında gözaltı kararı

Adana merkezli 12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15'i muvazzaf 18 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:29
12 ilde FETÖ operasyonu! 18 asker hakkında gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında silahlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) asker kanadına yönelik olarak 15'i muvazzaf 15 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 12 ilde şafak vakti operasyon başlattı.

Çok sayıda gözaltı

Polis aralarında muvazzaf 1'i binbaşı, 1'i üsteğmen, 1'i teğmen olmak üzere 15'i muvazzaf 18 askeri yakalamak için harekete geçti. Polis çok sayıda FETÖ zanlısı askeri gözaltına aldı. Operasyonlar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:29
  1. Adana
  2. FETÖ
  3. operasyon
  4. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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