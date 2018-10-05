0553 313 94 23

CHP ve HDP'liler hakkında fezleke!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 HDP'li milletvekili hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak", 3 CHP'li milletvekili hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırlandığı bildirildi.

05 Ekim 2018 Cuma 15:39
CHP ve HDP'liler hakkında fezleke!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 HDP'li milletvekili hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak", 3 CHP'li milletvekili hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde Ayhan Bilgen, Ayşe Acar BaşaranAlican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan'ın konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirtildi.

Fezlekelerin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde açıklamalar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki konuşmalarından dolayı hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu hakkında ise "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke düzenlendi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 15:39
  1. Ankara
  2. CHP
  3. Hdp
  4. fezleke

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da 5 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdüler!
    1. Antalya’da 5 yaşındaki çocuğu tekme..
    2. Antalya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
    3. Amerika'dan Google'a durdurma çağrısı!
    4. Malatya’da bu evden dört kamyon çöp..
    5. Gıda katkı maddelerinin bir kısmı bazı..
    6. İstanbul'da dev operasyon! Giriş..
    7. Karakol önünde çatışma!
    8. Çamaşırınızın kat yeri sararmışsa...
    9. Kötü koku gelen evden 4 kamyon çöp çıktı
    10. UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber!
    11. Denizli'de orman yangını çıktı
    12. Sivas’ta 1 dakikada 20 bin liralık..
    13. Türkoğlu'ndan yeni sezon mesajı
    14. Başkanı kaybolan Interpol'den ilk..
    15. Film gibi olay! Kuşu kurtarmak..
    16. Bartın'da tefeci operasyonu: 5 kişi..
    17. Avrupa Birliği itiraf etti: Biz..
    18. HDP'den 12, CHP'den 3 vekil hakkında..
    19. Yeni Zelanda'da teneke kutuda yaklaşık..
    20. Alüminyum kesin kanser yapıyor
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı