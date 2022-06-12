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Tarih 12 Haziran 1997:Cuntacı Generallerin “Gerekirse Silah Bile Kullanırız” Manşetiyle Hükümeti Tehdit Etmesi
Tarih

12 Haziran 1997:Cuntacı Generallerin “Gerekirse Silah Bile Kullanırız” Manşetiyle Hükümeti Tehdit Etmesi

12 Haziran'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Cuntacı Generallerin “Gerekirse Silah Bile Kullanırız” Manşetiyle Hükümeti Tehdit Etmesi, Ergenekon Hücresinin Ortaya Çıkarılması, Hong Kong’da Olayların Başlaması. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-06-12 05:28:00 - 2022-06-12 05:30:37
12 Haziran 1997:Cuntacı Generallerin "Gerekirse Silah Bile Kullanırız" Manşetiyle Hükümeti Tehdit Etmesi

12 Haziran 1997:Cuntacı Generallerin “Gerekirse Silah Bile Kullanırız” Manşetiyle Hükümeti Tehdit Etmesi 

28 Şubat Darbe Sürecinde Ankara'da, 12 Haziranı 13 Hazirana bağlayan gece ve 13 Haziranı 14 Hazirana bağlayan gece darbe rüzgârı esti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın sözleriyle, Genelkurmay'da ışıkların sabahlara kadar yakılmasının sebebi, Hükümeti darbeyle korkutarak gitmesini sağlamaktı. 

Nitekim 12 Haziran 1997 günü Başbakan Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu Başbakanlık Konutu'nda bir araya geldiğinde Çiller'in ilk sözü, "Darbe hazırlığı var" şeklinde olmuştu. Hürriyet Gazetesi “Gerekirse Silah Bile Kullanırız “ manşetiyle darbeci generallere destek vermişti.

 

12 Haziran 2007: Ergenekon Hücresinin Ortaya Çıkarılması 

İstanbul Ümraniye’de bir gecekonduya yapılan baskında 5 yıldır süren karanlık olayları deşifre edecek ilişki ve malzemelere ulaşıldı. Emekli astsubay Oktay Yıldırım’ın parmak izlerinin bulunduğu 27 adet el bombası bir anda bütün gözleri Ümraniye’ye çevirmişti. 

Emekli astsubay Yıldırım, Danıştay saldırganının arkadaşı olan Muzaffer Tekin ile yakın diyalogda bulunan bir şahıstı. “Tekin ise generallerin bile komutanım diye hitap ettiği bir şahıstı” (Tayyar,2008:206) 

Ümraniye’deki aramada ele geçirilen flash diskte ‘lobi Ergenekon’ isimli bir dosyanın ele geçmesi Ergenekon yapılanmasıyla tekrar Türkiye’yi karşı karşıya getirmişti. 

Bunun üzerine Muzaffer Tekin’in bilgisayarını inceleyen Emniyet Güçleri, Tekin’in CD arşivinden Karaköy’deki Türk Ortodoks Kilisesi’nde katıldığı ayinle ilgili görüntüleri elde ettiler. Ümraniye soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli Binbaşı Zekeriya Öztürk’ün evinde ve ofisinde yapılan aramalarda da ilginç verilere ulaşıldı. Ümraniye baskınının ardından Vatansever Kuvvetler Güç birliği gibi oluşumlar tek tek toparlanmaya başladı.

 

12 Haziran 2019: Hong Kong’da Olayların Başlaması 

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında en az 79 kişi yaralandı. Yıl boyunca devam eden protestolar bu olayla başladı. Olayların arkasında ABD’nin olduğu iddia edildi.

 

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