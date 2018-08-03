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12 günlük bebeğin dişini çektiler... "Akciğerine kaçma riski var"

İngiltere'de ağzında diş ile doğan bebek, dişinin kökleri güçlü olmadığı ve dişinin akciğerine kaçma riski olduğu için kliniğe götürüldü. Krem ile ağız ve çevresi uyuşturulan 12 günlük bebeğin dişi çekildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:23
12 günlük bebeğin dişini çektiler... "Akciğerine kaçma riski var"

İngiltere'nin güneybatısında bulunan Plymouth şehrinde doğduğunda ağzında bir dişi olan 12 günlük bebeğin dişi çekildi.

"DİŞİ ÇEKİLİRKEN HİÇ AĞLAMADI"

Isla-Rose Heasman adındaki bebeğin annesi Jasmin, bebeğini bu kadar küçük yaşta dişçiye götüreceğini hiç düşünmediğini söyledi. Jasmin, "Isla-Rose'un dişi sağlam olmadığı ve sallandığı için çektirmek zorunda kaldık, dişi çekilirken hiç ağlamadı" dedi.

ANESTEZİ VERİLMEYECEK KADAR KÜÇÜK

Seven Trees Diş Merkezi, Isla-Rose'un şimdiye kadar tedavi ettikleri en genç hasta olduklarını söyledi. Isra-Rose anestezi verilemeyecek kadar küçük olduğu için, dişi çekilmeden önce bir miktar uyuşturucu krem kullanıldı. Jasmin, Isla-Rose'un dişi çekilirken çok cesur olduğu için kendisinin cesaret etiketiyle ödüllendirildiğini söyledi.

HER 2 BİN BEBEKTEN 1'İ DİŞLE DOĞUYOR

İngiliz Diş Hekimliği Derneğinden yapılan açıklamada, her 2 bin bebekte 1 bebeğin dişle doğduğunu, kökleri uygun şekilde gelişmediği için de bu dişin genelde gevşek olduğu bildirildi.

"AKCİĞERİNE GİDEBİLME RİSKİ VAR"

BDA Bilimsel Danışmanı Profesör Damien Walmsley, "Çok nadir görülse de, bu tür durumlar emzirme ve çocuğun dilinde yara oluşmasına yol açabilir. Ayrıca dişin çocuğun akciğerine gidebilme riski vardır" dedi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 14:23
  1. ingiltere
  2. diş çekimi

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