12 gecekondu cayır cayır yandı Başkent’te otluk alanda başlayan ve çevredeki gecekondulara sıçrayan yangın sonucu 12 gecekondu küle döndü.

Başkent’te otluk alanda başlayan ve çevredeki gecekondulara sıçrayan yangın sonucu 12 gecekondu küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi’nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın görgü şahitlerinden Muhtalip Kanderün, "Otların oradan tutuştu. Biz aşağıdanmüdahale ettik. Evler boş oturan yok. İtfaiyeye yardım ettik" şeklinde konuştu.

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