12 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 12 Ekim "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 58 artarak 8 bin 895'e yükseldi. 1614 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 337 bin 147'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 301 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 295 bin 658 oldu. Son 24 saatte 115 bin 605 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 417, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.