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Korona Virüs 12 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

12 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 58 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 8 bin 895 oldu. 1614 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 337 bin 147'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:18:00 -
12 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 12 Ekim "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 58 artarak 8 bin 895'e yükseldi. 1614 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 337 bin 147'ye ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 301 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 295 bin 658 oldu. Son 24 saatte 115 bin 605 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 417, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Bey zade

Yeniakit test sayısı artmış evladım vaka sayisi degil korkulacak bidey yok hergunki gibi hersey
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