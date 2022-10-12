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Tarih 12 Ekim 1971: Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen’in Vefatı
Tarih

12 Ekim 1971: Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen’in Vefatı

Onlar yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bıraktılar. Bugün, Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ömer Nasuhi Bilmen’i hayırla yâd ediyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 07:05:00 - 2022-10-12 07:06:03
12 Ekim 1971: Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen’in Vefatı

1882 yılında Erzurum’un Salasar Köyü’nde doğdu. İlk tahsiline, Ahmediye Medresesi müderrisi olan amcası Abdürrezzak İlmî ile Erzurum Müftüsü Müderris Hüseyin Râki Efendi’lerden okuyarak başladı. 1908 yılında İstanbul’a gelerek, Fatih Dersiamlarından Tokatlı Sakir Efendi’nin derslerine devam etti ve icazet aldı (1909). Daha sonra imtihanla Medreset’ül Kudat’a girdi. Burada dört yıl hukuk tahsili yaptı. 1912 yılında açılan ruus imtihanını kazandı. Fatih dersiamı olarak göreve başladı.



1913’te Fetvahâne-i Âli müsevvid mülazımlığına tayin edildi. Bir yıl sonra basmülazımlığa terfi edip, Ağustos 1915’te Hey’et-i Te’lifiyye üyesi oldu.



18 Mayıs 1916’da Darül-Hilafe Medresesi Kısm-ı Âli fıkıh müderrisliğine, Nisan 1917’de Mahkeme-i Temyiz Şer’iyye Dairesi Terekeye Müteallik I’lamat Telhis Mümeyyizliğine getirildi. 1922 yılında Meclis-i Tedkikat-ı Şer’iyye üyeliğine nakledildi. Aynı yıl bu dairenin kaldırılması üzerine dersiamlığa devam etti. 1923’te Sahn Medresesi kelam müderrisi oldu, fakat bu medrese de bir yıl sonra kapatıldı. 14 Şubat 1926’da İstanbul Müftülüğü müsevvidliğine, 16 Haziran 1943’te de İstanbul Müftülüğüne getirildi.



12 Ekim 1971’de İstanbul’da vefat etti ve Edirnekapı Sakızağacı şehitliği’ne defnedildi.

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