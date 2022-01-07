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Korona Virüs 12. doz aşıyı yaptırırken yakalandı
Korona Virüs

12. doz aşıyı yaptırırken yakalandı

Hindistan'da 84 yaşındaki bir adam farklı kimlik ve telefon numaraları ile 12ç doz koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 11:48:00 -
12. doz aşıyı yaptırırken yakalandı

Hindistan'da 84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini kullanarak toplam 11 kez Kovid-19 aşısı oldu.

Farklı aşı merkezlerine giderek devletin izleme sistemini atlatan Mandal, her seferinde daha iyi hissettiğini söyledi.
12'nci dozu olacağı sırada yakayı ele veren yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı

Aşılar sayesinde soğuk algınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal, kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.

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