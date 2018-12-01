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12 dev firma hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği ile Yonga Levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren 12 firma hakkında soruşturma başlatıldı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27
12 dev firma hakkında soruşturma başlatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ve 2500 aşkın firmanın destek verdiği Enflasyonla Topyekün Mücadele programında özellikle alt sektörlerin fiyat politikaları gündeme gelmiş, özellikle mobilya sektörünün en önemli kalemlerinden olan sunta fiyatları tartışmalara neden olmuştu. Konuya ilişkin Bakan Albayrak, alt sektörlerdeki fiyatları yakından takip edeceklerini belirtmişti.

12 firma hakkında soruşturma başlatıldı

Bunun üzerine harekete geçen Rekabet Kurumu, MDF üreticisi 12 firma ile sektörel dernek MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği hakkında soruşturma başlattı.

Kurulun sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yonga levha ve MDF pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşmak suretiyle fiyat artırıp artırmadıklarının tespiti amacıyla re’sen yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 01.11.2018 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

- MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği
- Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
- Çamsar Orman Ürünleri Tic. ve San. A.Ş.
- Yıldız Sunta Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri İth. İhr. ve Tic. A.Ş.
- Divapan Entegre Ağaç Panel San. Tic. A.Ş.
- AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
- Orma Orman Mahsulleri İntegre San. ve Tic. A.Ş.
- Starwood Orman Ürünleri A.Ş.
- Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Çamsan Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
- Teverpan MDF Levha Sanayii ve Ticaret A.Ş.
- Gentaş Genel Metal San. ve Tic. A.Ş.

 hakkında soruşturma açılmasına, 18-41/654-M sayı ile karar verdi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:27
  1. Ordu
  2. Kastamonu
  3. EKONOMİ Haberleri
  4. Rekabet Kurumu
  5. MDF üretileri
  6. Yonga Levha Sanayicileri Derneği
  7. MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği
  8. Enflasyonla Topyekün Mücadele
  9. Berat Albayrak
  10. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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