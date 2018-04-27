12 binbaşı, 20 yüzbaşı hakkında gözaltı kararı!

FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığında görevli 12 binbaşı, 20 yüzbaşı olmak üzere toplam 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara ve 12 ilde devam ediyor.

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