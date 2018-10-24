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Mutlu Kaya'dan sevindiren haber

2015 senesinde başından vurulduktan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mutlu Kaya "12 bin yıllık" tedavi yöntemiyle yürümeye başladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:45
Mutlu Kaya'dan sevindiren haber

2015 yılında 19 yaşındayken bir televizyon kanalında ses yarışmasına katıldı. Bir süre sonra eski erkek arkadaşı Kaya'yı Diyarbakır Ergani'deki evinin önünde tabancayla başından vurdu.

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre; ağır yaralanan genç kız uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hastaneden çıktığında konuşma güçlüğü çekiyor ve yürüyemiyordu. Mutlu Kaya, farklı hastanelerde gördüğü tedavilerden sonuç alamadı. Yaklaşık 6 ay önce sinir sonlarını uyararak beyne ileti gönderen Refleksoloji Uzmanı Mehmet Savaş'la tanıştı. Yapılan tedaviyle genç kız yürümeye başladı, konuşması da akıcı hale geldi.

"12 bin yıl önce firavunun aldığı tedavi"

Mehmet Savaş, “Mutlu Kaya 6 aydır tedaviye devam ediyor. Çok şükür iyiye gidiyor. İlk geldiği dönemde ayak sürtünmeleri falan vardı. Avuç içi açılmıyordu, konuşması fazla yoktu. Şimdi konuşması çok akışkan, avuç içini açabiliyor.

Bu yaptığımız refleksolojidir. Refleksoloji ayak tabanı ve avuç içine yapılan bir tedavidir. Bu tedavide dünyanın etkili tedavilerinden bir tanesidir. Yeni bir tedavi değil. 12 bin yıl önce firavunun aldığı bir tedavidir. Mezarından çıkan tabletlerden refleksiyolojinin faydalarını anlatıyor. Masaj bu sinir sonlarını uyararaktan beyne ileti gönderiyoruz Mutlu 6 ay önce başladı, durumu iyiye gidiyor ama 1-2 yıl sürecek. Yürümenin dışında inşallah kendisini koşturacağız” dedi.  

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:45
  1. Diyarbakır
  2. Mutlu Kaya

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