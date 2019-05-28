12 bin yıllık mağarayı tahrip ettiler

Marmaris’te, 12 bin yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen Nimara Mağarası’nın duvarları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Marmaris’in Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkinde bulunan Nimara Mağarası’nın duvarları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. 12 bin yıllık olduğu tahmin edilen insan figürlerine rastlandığı mağaraya, sprey boya ve sivri cisimlerle yazılar yazıldı. Mağarayı gösteren yönlendirme tabelaları ise tahrip edildi. Milli Parklar Müdürlüğü sınırları içinde bulunan mağarayı süsleyen sarkıt ve dikitlerinin bazılarının da kırıldığı gözlendi. 2008 yılında turizme kazandırılan mağaranın duvarlarına sprey boya ve kesici aletlerle aşk sözcüklerinin yazıldığı görüldü.

Mağaranın tahribine sert tepki gösteren ilçe yaşayanı çevreciErcan Arslan, “Her tarafa yazılar yazılmış, ortalık çok da temiz görünmüyor. Biz maalesef kendini tarihimize çok yabancıyız. Kendi tarihimize sahip çıkamıyoruz. Tarihi mağaraya özellikle yabancı turistlerin çok ilgisi var. Maalesef bizim yerli turistlerin ilgisi de sprey boyayla yazı yazmaktan ibaret. Mağara sarkıtları, dikitleriyle, el değmemiş özelliğiyle gündeme gelmesi gerekirken her defasında kirlilik haberiyle gündeme geliyor. En kısa zamanda biz bunu değiştirmeliyiz. Bu mağarayı bütün dünyaya tanıtmamız gerekiyor” dedi.