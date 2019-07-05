0553 313 94 23

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun"- "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak"

05 Temmuz 2019 Cuma 09:39
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarının kamuda istihdamına yönelik paylaşımda bulundu.

Koca, "Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdam edileceğini daha önce açıkladıklarını anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak."

Bakan Koca, duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adreslerinden takip edilebileceğini de belirtti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:39
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. Sağlık Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teknosa dünyanın en büyük elektronik satın alma grubunu İstanbul’da ağırladı
    1. Teknosa dünyanın en büyük elektronik..
    2. Bölgesel Amatör Ligin 10’uncu yılı
    3. Bayazıt ve Yenigün’ü rahmetle anıyoruz
    4. Kayseri OBM’de Değerlendirme..
    5. Kayseri, Doğa Tarihinin De Merkezi
    6. Gram altın, 255,3 lira seviyelerinde
    7. Gazişehir Gaziantep'in transfer..
    8. Afyonkarahisar’da tır ile minibüs..
    9. Süper Lig'de yılın bombası patladı
    10. (Özel) Birleşmiş Milletler gibi bostan..
    11. TEM’de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
    12. Türk çam balı ISO belgesi alınca..
    13. Bingöl’de 3 sığınak imha edildi, EYP..
    14. Antalya’da çökertilen dolandırıcılık..
    15. Kapadokya’da Birsen Tezer rüzgarı..
    16. Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'yanmaz kefen'..
    17. Şehirlerarası yolcu otobüslerine..
    18. Rektör Büyükuslu, Vali Yazıcı’yı..
    19. (Özel) Osmanlı’nın günlük yaşamı..
    20. Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 3 kişi..
    21. Türk kirazına Çin kapıları yeniden..
    22. Araç sahiplerine güzel haber! Benzine..
    23. ABD’de sosisli sandviç yeme yarışması
    24. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    25. Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    26. "Bilişim 500" ödüllerinin sahipleri..
    27. Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 8..
    28. Yüzdeki çizgilere dikkat
    29. Amerikan gazetesinde PKK rezaleti!..
    30. Sulatanbeyli’nde Paksoy Parkı hizmete..
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İlker Başbuğ'dan dikkat çeken S-400 açıklaması: Güney'e koyarsanız...
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"